Киргизстанцы постепенно отказываются от операций в наличных и переходят на расчеты "кредитками". По данным официальных источников, только в течение 2019 года количество карт разных систем, выпущенных банками республики, выросло на 20 процентов и достигло трех миллионов штук.

Как утверждают в Национальном банке (НБ), заметно возрос и объем операций с использованием различных платежных карт. В прошлом году он составил около 240 миллиардов сомов, увеличившись на 22,3 процента. Большая часть транзакций связана с обналичиванием средств, поскольку многие жители республики привыкли рассчитываться за товары и услуги по старинке - банкнотами.

Однако, по оценкам Нацбанка КР, карты все больше используют и в торгово-сервисной сфере. Количество таких операций в 2019-м превысило 11,1 миллиона, что выше показателя 2018-го на 73,4 процента. Объем платежей составил 18,5 миллиарда сомов и вырос на 69,7 процента.

По мнению экспертов финансового регулятора, достичь таких показателей помогло распространение банковских услуг в отдаленных регионах страны, в частности в 127 селах Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской областей. В прошлом году их охватили пилотным проектом, который предусматривал выезд касс в населенные пункты. В рамках инициативы доступ к безналичным операциям получили свыше 200 тысяч жителей регионов.

Другим фактором, положительно повлиявшим на распространение платежных карт, стало увеличение банкоматов и POS-терминалов в стране - до 1,7 тысячи и 11,1 тысячи соответственно.

- Для обналичивания денежных средств с платежной карты в регионах реализуется совместный пилотный проект госпредприятия "Кыргыз почтасы" и коммерческих банков, - сообщили в НБ КР. - На сегодняшний день POS-терминалами охвачено более 980 отдаленных сел или половина населенных пунктов республики.

Столь обнадеживающая динамика наблюдается в Киргизии не первый год. К примеру, к концу 2018 года число "кредиток" выросло по сравнению с 2017-м на 20 процентов.

Нацбанк республики стремится увеличить долю безналичных расчетов путем широкого внедрения национальной платежной системы "Элкарт". Ее уже несколько лет используют для начисления заработной платы бюджетникам, пенсий и пособий. "Элкарт" позволяет осуществлять безналичные платежи в торговых точках на территории республики без комиссии. НБ КР, вместе с тем, пытается популяризировать эту систему и с помощью мобильных технологий. Владельцы таких карт могут использовать для расчетов, включая оплату различных услуг, специальное приложение.

Досье "РГ"



Несмотря на то что "Элкарт" выпускает ряд коммерческих банков, многие киргизстанцы нередко отдают предпочтение международным системам - "VISA" и "MasterCard". При этом местные финансово-кредитные учреждения охотно обслуживают "Unionpay". В некоторых из коммерческих банков с недавних пор можно обналичить и карты "Мир". Однако последняя пока не получила широкого распространения, хотя Национальный банк уже объявил, что в ближайшем будущем готовится запуск денежных переводов между российской системой и "Элкарт".



Популярность VISA и MasterCard, в свою очередь, объясняется экспертами тем, что ими можно пользоваться не только на территории Киргизии, но и за рубежом. Непосредственно же в республике операции с картами обеих систем с осени прошлого года можно вести в сомах. Нацбанк подписал с международными системами соответствующие договоры.