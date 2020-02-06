Новости

Результаты голосования в Айове разочаровали Байдена 04:34
Приезжающих в Гонконг китайцев изолируют на две недели 04:18
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску 04:04
Назван топ-10 самых травмоопасных для россиян стран 04:00
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии 03:37
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет 03:32
Демократы призвали Трампа продлить СНВ-3 на пять лет 03:10
Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех 02:43
Небензя: Проект резолюции по Ливии не учитывает видение РФ 02:38
Поддержавшего импичмент республиканца предложили исключить из партии 02:31
Пентагон снова испытал межконтинентальную баллистическую ракету 02:11
Жертвами коронавируса в Китае стали 562 человека 02:06
МИД РФ рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом у дипломатов 01:39
Трамп отреагировал на провал импичмента шуткой о своем вечном президентстве 01:29
Четыре человека погибли при обстрелах боевиками жилых кварталов Алеппо 00:37
Кокорин рассказал о переговорах с "Балтикой" 00:21
Футболист Тарасов в третий раз стал отцом 05.02.2020
Власти Афин принимают экстренные меры для защиты бездомных от непогоды 05.02.2020
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб 05.02.2020
В США пригрозили санкциями "Роснефти" из-за Венесуэлы 05.02.2020
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 05.02.2020
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 05.02.2020
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 05.02.2020
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 05.02.2020
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 05.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Назван топ-10 самых травмоопасных для россиян стран

Текст: Юлия Кривошапко
В топ-10 стран, где российские туристы чаще всего обращаются к врачам, входят Таиланд, Индонезия, Турция, Болгария, Вьетнам, Испания, Индия, Кипр, Черногория и Китай. Такой вывод сделали специалисты "Сбербанк страхование", проанализировав страховые случаи за 2019 год.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За медицинской помощью обратился каждый 18-й путешественник, купивший страховку перед поездкой. В основном граждане жаловались на ОРВИ, отравления и различные травмы.

Фото: Денис Абрамов/ ТАСС
Что в первую очередь страхуют россияне и белорусы

Крупнейшие выплаты получили туристы, отдыхавшие в Таиланде и Израиле. Самая большая компенсация по полису страхования выезжающих за рубеж - $24 тыс.- была выплачена россиянину, получившему травму на отдыхе в Бангкоке. Во время купания он травмировал ногу, в которой был установлен протез. Мужчину пришлось срочно везти в клинику и оперировать.

Еще два туриста, отдыхавшие в Таиланде, обратились за помощью врачей после падения с мотоцикла. В первом случае женщина не справилась с управлением на мокрой дороге - ее доставили в клинику, диагностировали переломы ключицы и лопатки, после чего прооперировали. Компенсация по страховому полису составила $17 тыс. Другой турист, упав с мотоцикла, повредил голень и лодыжки. Расходы, которые покрыли страховщики, составили $15,4 тыс.

В Израиле отдыхающего бригада скорой помощи привезла в клинику с низким артериальным давлением. Там врач выявил низкий уровень гемоглобина в крови и диагностировал внутреннее кровотечение. После лечения пациента выписали в удовлетворительном состоянии. Общие расходы составили $14 тыс.

Фото: iStock
За счет чего в 2020 году будет расти рынок страхования

"Раньше россияне предпочитали покупать полисы со страховой суммой, близкой к минимально установленной для шенгенских стран. Но, к сожалению, травмы и болезни на отдыхе - не редкость, а страховка на 30-35 тыс. евро покрывает далеко не все затраты в случае болезни или травм за границей", - комментирует Елена Кошелева, руководитель управления по развитию личного страхования СК "Сбербанк страхование".

Даже при небольших неприятностях застрахованные могут нести существенные расходы, а при более серьезных происшествиях страховой выплаты может вообще не хватить, добавляет она.

За 2019 год страховые суммы выросли на 80% и сейчас путешественники все чаще выбирают гораздо более крупную сумму - 60 тыс. евро. Этих средств, по словам Елены Кошелевой, хватает для оказания большинства видов медпомощи.

Экономика Страхование Экономика Туризм Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
Девочка, пять лет прожившая в медцентре, передана органам опеки
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью