Назван топ-10 самых травмоопасных для россиян стран

В топ-10 стран, где российские туристы чаще всего обращаются к врачам, входят Таиланд, Индонезия, Турция, Болгария, Вьетнам, Испания, Индия, Кипр, Черногория и Китай. Такой вывод сделали специалисты "Сбербанк страхование", проанализировав страховые случаи за 2019 год.

За медицинской помощью обратился каждый 18-й путешественник, купивший страховку перед поездкой. В основном граждане жаловались на ОРВИ, отравления и различные травмы.

Крупнейшие выплаты получили туристы, отдыхавшие в Таиланде и Израиле. Самая большая компенсация по полису страхования выезжающих за рубеж - $24 тыс.- была выплачена россиянину, получившему травму на отдыхе в Бангкоке. Во время купания он травмировал ногу, в которой был установлен протез. Мужчину пришлось срочно везти в клинику и оперировать.

Еще два туриста, отдыхавшие в Таиланде, обратились за помощью врачей после падения с мотоцикла. В первом случае женщина не справилась с управлением на мокрой дороге - ее доставили в клинику, диагностировали переломы ключицы и лопатки, после чего прооперировали. Компенсация по страховому полису составила $17 тыс. Другой турист, упав с мотоцикла, повредил голень и лодыжки. Расходы, которые покрыли страховщики, составили $15,4 тыс.

В Израиле отдыхающего бригада скорой помощи привезла в клинику с низким артериальным давлением. Там врач выявил низкий уровень гемоглобина в крови и диагностировал внутреннее кровотечение. После лечения пациента выписали в удовлетворительном состоянии. Общие расходы составили $14 тыс.

"Раньше россияне предпочитали покупать полисы со страховой суммой, близкой к минимально установленной для шенгенских стран. Но, к сожалению, травмы и болезни на отдыхе - не редкость, а страховка на 30-35 тыс. евро покрывает далеко не все затраты в случае болезни или травм за границей", - комментирует Елена Кошелева, руководитель управления по развитию личного страхования СК "Сбербанк страхование".

Даже при небольших неприятностях застрахованные могут нести существенные расходы, а при более серьезных происшествиях страховой выплаты может вообще не хватить, добавляет она.

За 2019 год страховые суммы выросли на 80% и сейчас путешественники все чаще выбирают гораздо более крупную сумму - 60 тыс. евро. Этих средств, по словам Елены Кошелевой, хватает для оказания большинства видов медпомощи.