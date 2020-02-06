Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики

Минэнерго России готово к возобновлению диалога с американской стороной в сфере энергетики. Об этом сказал глава ведомства Александр Новак в ходе встречи с послом США в России Джоном Салливаном, сообщается на официальном сайте Министерства энергетики.

Потенциальными сферами сотрудничества сторон в сфере энергетики Александр Новак назвал экологию, анализ ситуации на рынках нефти и газа, а также взаимодействие на международных площадках, в том числе формат G-20.

Также министр подчеркнул, что приветствует сотрудничество на корпоративном уровне.

"Работа компаний наших стран демонстрирует заинтересованность в расширении кооперации и раскрытии нашего инвестиционного потенциала", - сказал Новак.

Он отдельно отметил, что американские санкции препятствуют развитию взаимовыгодного сотрудничества, и являются примером недобросовестной конкуренции.