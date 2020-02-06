С руководителем отдела орбитальной хирургии ФГБНУ "НИИ глазных болезней" профессором Ярославом Грушей говорим о мало известной, но достаточно частой глазной патологии. Эту патологию глаз не всегда знают. Более того, ее порой побаиваются сами офтальмологи.

Так что это такое, Ярослав Олегович?

Ярослав Груша: Если совсем коротко, то это заболевание глаз и окружающих их тканей, возникающее на фоне различных патологий щитовидной железы. У человека вдруг глаза начинают выкатываться из орбит. В народе это обычно называют пучеглазием. И, признаемся, редко обращаются за помощью, считая это неким косметическим дефектом, с которым можно жить. Да, глаза начинают краснеть. Да, появляется так называемое двоение. Но далее - все хуже и хуже. Падает острота зрения вплоть до полной слепоты. И тогда заявляет о себе поражение зрительного нерва. Это один из самых трагических диагнозов в мировой офтальмологии. До недавнего времени часть таких пациентов становилась инвалидами по потере зрения на один или два глаза.

Поражение зрительного нерва - один из самых трагических диагнозов в мировой офтальмологии

А теперь?

Ярослав Груша: А теперь благодаря нашему сотрудничеству со специалистами из Национального центра эндокринологии удается вовремя выявить данную патологию и провести медикаментозное лечение. Разработаны эффективные операции на глазной орбите, глазных мышцах, на веках, которые проводят офтальмологи. Если операция на орбите, то она проходит под общим наркозом. Если на глазных мышцах или веках, то общее обезболивание не требуется. Продолжительность операции почти два часа.

Имя операции есть?

Ярослав Груша: Есть. Название этого нового вида спасения глаз и зрения декомпрессия наружной стенки орбиты.

Глаз встает на свое место? Пучеглазие устранено? Или это не имеет значения, лишь бы вернуть зрение?

Ярослав Груша: Я офтальмолог прежде всего. И для меня абсолютный приоритет - возвращение зрения и снижение рисков его потери в дальнейшем.

Если мне не изменяет память, эти операции спасения зрения вы начали проводить 15 лет назад. Их не сразу и не все приняли. Более того, вас за них немало ругали. Продолжают и сейчас? Или теперь уже даже можно получить квоту на ее проведение? Уточню: проведение именно в вашем центре. Хотя пучеглазием страдают повсеместно. У вас есть положительный прогноз? Или вы так и будете тем исключением, к которому трудно попасть с тяжелой патологией?

Ярослав Груша: Общая ситуация изменилась. Правда, и сейчас не известно, сколько квот мы получим на этот вид медицинской помощи. А уже февраль. В прошлом году мы узнали о наличии федеральных квот на лечение разных заболеваний глаз в нашем центре только в конце февраля. Очень бы не хотелось повторения ситуации. Нельзя, чтобы пациенты в ожидании квот слепли. Если диагностирована эндокринная офтальмопатия, если поражена роговица или зрительный нерв, если медикаментозная терапия не помогла, то промедление с проведением операции грозит слепотой. Квоту на нашу операцию ждать ни в коем ждать нельзя.

Между тем

Сразу после интервью Ярослав Груша улетел в Тюмень, где в Федеральном центре нейрохирургии его консультации уже ждали пациенты. Кроме того, он проведет курс обучения местных офтальмологов и нейрохирургов новым методикам на стыке офтальмологии и нейрохирургии.