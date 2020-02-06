Новости

У пингвинов обнаружили черты человеческой речи 15:23
Под Тверью бешеная лисица покусала более 10 прохожих 15:19
Путин может оперативно провести телефонный разговор с саудовским монархом 15:18
Tata показала индийский Defender 15:02
В Болгарии готовится референдум о вступлении в еврозону 14:51
Йошкаролинца осудят за попытку убийства из-за несостоявшейся свадьбы 14:48
В Ялте человека смыло в штормящее море 14:47
На съемочной площадке "Матрицы 4" заметили Киану Ривза 14:46
Лукашенко пригласил президента Болгарии в Минск 14:41
В Иркутске экс-директора комбината питания заподозрили в хищении 50 млн 14:41
Производство АК-203 в Индии планируют запустить в 2020 году 14:34
Непробиваемый: под Курском нашли танк, наводивший ужас на вермахт 14:32
Загадочные предметы найдены при сканировании древних мумий в Перу 14:27
В Крыму оценили запасы воды на курортный сезон 14:25
В каких городах России выгоднее всего поменять "однушку" на "двушку" 14:23
В Москве задержан соучастник убийства криминального авторитета Япончика 14:16
Видео: в Индии громко сигналящие водители будут дольше стоять в пробках 14:10
Эксперимент подтвердил опасность общего наркоза для рожениц 14:02
Объединение МФО объяснило утечку данных 1,2 миллиона клиентов 13:57
Продлены часы работы выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" 13:55
На Ставрополье обнаружен третий за месяц очаг чумы свиней 13:48
Ученые заявили о снижении радиоактивного загрязнения крымских озер 13:45
На МКАД столкнулось восемь автомобилей 13:26
Самую маленькую квартиру России нашли в Москве 13:26
В Кремле сообщили об отсутствии ответов США и Британии по саммиту "пятерки" 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 13:57
Рубрика: Экономика

Объединение МФО объяснило утечку данных 1,2 миллиона клиентов

Текст: Евгений Гайва

Выставленные в интернете на продажу персональные данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) не имеют высокого уровня совпадения с данными компаний, что указывает на возможную утечку со стороны стороннего агента. Об этом заявили в саморегулируемой организации "МиР", объединяющей крупнейшие российские МФО. Ранее об обнаруженной базе клиентов в сети интернет, сообщила газета РБК.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

"Пока высокого уровня совпадений (между данными из так называемого "пробника" в объявлении с данными в базах отдельных компаний) выявлено не было. По мнению участников рынка, это может свидетельствовать об утечке со стороны стороннего агента, агрегирующего данные сразу для многих финансовых институтов", - приводит РИА Новости цитату пресс-службы СРО.

В объединении МФО также отметили, что пока не ясно, произошла ли утечка данных из одной или нескольких МФО. Компании проводят проверки и делятся данным с СРО, отметили в объединении.

СРО "МиР" была создана в 2013 году, в нее вошли крупнейшие компании микрофинансового рынка. Доля совокупного портфеля займов членов этого объединения составляет около 75% от общего портфеля всех российских МФО.

Экономика Финансы

Главное сегодня

В Кремле сообщили об отсутствии ответов США и Британии по саммиту "пятерки"
Отражение ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью