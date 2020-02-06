Объединение МФО объяснило утечку данных 1,2 миллиона клиентов

Выставленные в интернете на продажу персональные данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) не имеют высокого уровня совпадения с данными компаний, что указывает на возможную утечку со стороны стороннего агента. Об этом заявили в саморегулируемой организации "МиР", объединяющей крупнейшие российские МФО. Ранее об обнаруженной базе клиентов в сети интернет, сообщила газета РБК.

"Пока высокого уровня совпадений (между данными из так называемого "пробника" в объявлении с данными в базах отдельных компаний) выявлено не было. По мнению участников рынка, это может свидетельствовать об утечке со стороны стороннего агента, агрегирующего данные сразу для многих финансовых институтов", - приводит РИА Новости цитату пресс-службы СРО.

В объединении МФО также отметили, что пока не ясно, произошла ли утечка данных из одной или нескольких МФО. Компании проводят проверки и делятся данным с СРО, отметили в объединении.

СРО "МиР" была создана в 2013 году, в нее вошли крупнейшие компании микрофинансового рынка. Доля совокупного портфеля займов членов этого объединения составляет около 75% от общего портфеля всех российских МФО.