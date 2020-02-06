OnePlus разработала смартфон со спрятанными камерами

Китайский производитель OnePlus запатентовал оригинальный смартфон, в котором камеры скрыты.

Как уточняет портал Lets go digital, на изображенных в документах рисунках гаджет имеет экран без рамок и каких-либо вырезов. При этом нет никаких признаков того, что селфи-камера может быть выдвигающейся: скорее всего она прячется под дисплеем.

На задней панели расположена система камер круглой формы - похожая на ту, что есть у OnePlus 7T. Однако объективы расположены вертикально, а не горизонтально. В патенте представлены модели с тремя и четырьмя камерами. Судя по рисункам, их можно скрывать.

В начале этого года OnePlus продемонстрировал свой первый концептуальный телефон с так называемой "невидимой камерой". При использовании прозрачного стекла линзы не видны, когда камера не используется.

Но запатентованный телефон OnePlus явно не концепт. Скорее всего, камеры в нем прячутся механически. Это обеспечивает лучшую защиту объективов камеры от пыли и грязи.

Когда именно может быть представлен такой смартфон, пока неизвестно. Дочерняя компания Oppo неоднократно показывала прототип смартфона с камерой под экраном, но качество ее изображения пока оставляет желать лучшего.