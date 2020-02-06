ОНФ нашел нарушения при капремонте на миллиарды рублей

О выявлении картельных сговоров при проведении капитального ремонта домов и о нарушениях при строительстве социальных объектов по всей стране рассказали на пресс-конференции представители Общероссийского народного фронта.

Мониторинг капитального ремонта многоквартирных домов ОНФ начал не так давно, но уже обнаружил признаки картелей и сговоров и другие нарушения на 5,8 миллиарда рублей. Как рассказал руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Валерий Алексеев, почти везде при проведении торгов, касающихся капремонта, отсутствует конкуренция, в итоге контракты заключаются по максимальной цене. Информация о "ремонтных" картелях в трех федеральных округах в ближайшие дни будет передана в Федеральную антимонопольную службу.

Стоимость квадратного метра фельдшерско-акушерских пунктов варьируется от 16 тысяч до 102 тысяч рублей

Массу нарушений, связанных со строительством и благоустройством, обнаружили активисты ОНФ в рамках своего проекта "Город N" - в 20 городах с населением до 100 тысяч человек был проведен тотальный мониторинг закупок, проверено более 500 объектов. "Многие материалы сейчас находятся в Генеральной прокуратуре", - отметил Алексеев. Так, в Мичуринске и ряде других городов для ограждения спортивных площадок используют сетку, которая разваливается буквально за несколько месяцев. В Анапе при строительстве школы за 218,5 миллиона рублей заказчик оплатил фактически не выполненные работы. В Мичуринске выявлены масштабные нарушения при возведении школы стоимостью под миллиард рублей. "Начиная с того, что заказчик необоснованно увеличивал авансовые платежи и сроки выполнения работ по контракту и оканчивая непосредственно хищениями денежных средств", - сообщил представитель Генпрокуратуры Максим Умрихин. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе из-за использования материалов, не соответствующих проектной документации.

В Ленинградской области в поселке Селезнево администрация переплатила несколько миллионов за помещение для фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), в поселке Климово оказалось, что, хотя торги на ФАП еще не объявлены, фактически этот пункт уже находится по своему адресу. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Выяснилось, что 45% торгов по ФАПам (154 пункта) проведены с одним участником и без снижения первоначальной цены. Еще 9% закупок прошли со снижением цены лишь до 1,5%. Вопросы вызвала у ОНФ площадь ФАПов. В поселках с одинаковой численностью населения их площадь может отличаться вдвое. Стоимость ФАПов также сильно варьируется. К примеру, в Иркутской области цена за квадратный метр ФАПа вместе с установкой - 102 тысячи рублей, а в Якутии - 77 тысяч. Минимальная цена, которую зафиксировали в ОНФ, - 16 тысяч рублей за "квадрат". Сейчас ОНФ ведет мониторинг качества этих ФАПов. Как сказал координатор проекта депутат Госдумы Антон Гетта, если выяснится, что в дорогостоящем ФАПе гораздо лучше оказывают медицинские услуги, чем в дешевом, то "никаких претензий не предъявим". Если же выяснится, что и оснащение пунктов, и климат регионов примерно одинаковы, а стоимость различается в разы, "мы будем задавать вопрос, почему в одном регионе могут укладываться в определенную цену, а в другом нет", сказал депутат.