Эксперимент подтвердил опасность общего наркоза для рожениц

Ученые Колумбийского университета нашли зависимость депрессии у рожениц от применения общего наркоза во время операции кесарево сечение.

Имеется в виду депрессия как затяжное тяжелое заболевание, приводящее порой к суициду. Страдающие им обязательно должны находиться под наблюдением врачей. Заболевание не имеет ничего общего с послеродовой гормональной перестройкой организма, характеризующейся некоторой эмоциональной угнетенностью женщины, такая симптоматика проходит самостоятельно спустя несколько дней.

Исследователи проанализировали истории болезни почти пятисот тысяч женщин, родивших с помощью кесарева сечения в больницах штата Нью-Йорк в период 2006-2013 годов. Восемь процентов из них были прооперированы под общим наркозом, остальные - под местным. Результаты исследования опубликованы в издании Anesthesia and Analgesia.

Тяжелая послеродовая депрессия, требующая госпитализации, была зарегистрирована у 1158 женщин (три процента от общего числа). Оказалось, после применения общего наркоза роженицы переживали суицидальные настроение или даже пытались нанести себе увечья на 91 процент чаще, чем те, у кого операции проводились под местным обезболиванием. Причиной может стать возникшее нарушение порядка контакта матери и младенца, а также усиливающийся вследствие этого болевой синдром.

Ученые пришли к выводу, что нужно более взвешенно подходить к назначению общего наркоза и без крайней необходимости не применять его при родах. А в случае его применения наблюдать пациентку более длительный срок и всесторонне обследовать ее.