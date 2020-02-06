Основатель Берлинского фестиваля оказался нацистом

Десятки крупнейших мастеров мирового кино - от Анджея Вайды и Чжана Имоу до наших Марлена Хуциева и Вадима Абдрашитова - в разные годы становились лауреатами одной из самых почетных премий Берлинского кинофестиваля - Приза имени Альфреда Бауэра. Он вручался за новаторские поиски в области киноязыка и приравнивался к призу "Серебряный медведь". Имя Альфреда Бауэра, основателя Берлинале, многие годы наводившего культурные мосты между Востоком и Западом и видевшего свою миссию в воссоединении разорванной войной Европы, было глубоко почитаемо и в кинематографических кругах мира и в Германии, гордившейся своим именитым соотечественником. На всех торжественных церемониях фестиваля с 1951 по 1976 годы он лично вручал главные призы его именитым лауреатам, обменивался рукопожатиями с первыми мировыми кинозвездами.

В ходе стартующего через две недели юбилейного Берлинского фестиваля должны были презентовать книгу о крупнейшем деятеле немецкой культуры. Теперь ее, скорее всего, просто уничтожат: статья в Die Welt полностью перечеркнула успешно созданный Бауэром миф о кинематографисте-миротворце. Как свидетельствуют обнародованные еженедельником документы, Бауэр в годы Второй мировой войны не менее успешно подвизался в роли функционера геббельсовского министерства пропаганды и просвещения. И тогда обменивался рукопожатиями с первыми лицами Третьего рейха. Он был членом нацистской партии, в юности - активистом молодежных штурмовых отрядов, а во время войны работал референтом в управлении культуры геббельсовского министерства - был одним из тех, кто формировал культурную политику немецкого кинематографа в духе "просвещенного национал-социализма".

Эти сенсационные факты вскрылись только теперь и совершенно случайно: некий кинолюбитель обнаружил компрометирующие Бауэра документы в федеральном архиве в Кобленце и предал их гласности. Теперь, после статьи в Die Welt, фестивалю придется срочно менять свои планы, переименовывать Серебряного медведя имени Бауэра и, вероятно, уничтожать тираж уже напечатанной книги о нем.