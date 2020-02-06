Новости

Вышел трейлер новой "Пилы" 10:51
В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры 10:48
Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии 10:47
Москвичам предложили выбрать культурную и познавательную программы 10:42
Mazda запатентовала рядную "шестерку" и 8-скоростной "автомат" 10:42
В Перми мужчина упал в шахту лифта 10:41
Испанский велопутешественник добрался до Якутии 10:35
На МЦД установят дополнительные валидаторы 10:26
На Урале мать ребенка-инвалида вынудили нести его в самолет на руках 10:15
Основатель Берлинского фестиваля оказался нацистом 10:15
В Петербурге аферисты чуть не сняли со счета умершего 580 млн рублей 10:11
В Забайкалье девочка задохнулась выхлопными газами в гараже отца 10:09
Число столкнувшихся в аварии под Красноярском авто выросло до 29 09:59
"Кристал Пэлас" летом планирует купить Чалова 09:48
В Крыму в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека 09:46
В Барвихе найден тайник с крупной партией героина 09:44
На трассе "Дон" ограничили движение транспорта 09:43
СК и УМВД Приморья опровергли задержание полицейского за убийство 09:37
В министерстве образования Хакасии начались обыски 09:34
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции 09:34
В Москве женщина отдала колдуну два миллиона рублей за мужа 09:32
В Крыму напавший на журналиста торговец получил срок 09:18
Названы 10 лучших автомобилей 2020 года в мире 09:18
Волжанку наказали за телефонный терроризм 09:16
В Прикамье на качелях на детской площадке нашли тело мужчины 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 10:15
Рубрика: Культура

Основатель Берлинского фестиваля оказался нацистом

Текст: Валерий Кузнецов
Фото: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND Фото: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Фото: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

Десятки крупнейших мастеров мирового кино - от Анджея Вайды и Чжана Имоу до наших Марлена Хуциева и Вадима Абдрашитова - в разные годы становились лауреатами одной из самых почетных премий Берлинского кинофестиваля - Приза имени Альфреда Бауэра. Он вручался за новаторские поиски в области киноязыка и приравнивался к призу "Серебряный медведь". Имя Альфреда Бауэра, основателя Берлинале, многие годы наводившего культурные мосты между Востоком и Западом и видевшего свою миссию в воссоединении разорванной войной Европы, было глубоко почитаемо и в кинематографических кругах мира и в Германии, гордившейся своим именитым соотечественником. На всех торжественных церемониях фестиваля с 1951 по 1976 годы он лично вручал главные призы его именитым лауреатам, обменивался рукопожатиями с первыми мировыми кинозвездами.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" попал в программу 70-го "Берлинале"

В ходе стартующего через две недели юбилейного Берлинского фестиваля должны были презентовать книгу о крупнейшем деятеле немецкой культуры. Теперь ее, скорее всего, просто уничтожат: статья в Die Welt полностью перечеркнула успешно созданный Бауэром миф о кинематографисте-миротворце. Как свидетельствуют обнародованные еженедельником документы, Бауэр в годы Второй мировой войны не менее успешно подвизался в роли функционера геббельсовского министерства пропаганды и просвещения. И тогда обменивался рукопожатиями с первыми лицами Третьего рейха. Он был членом нацистской партии, в юности - активистом молодежных штурмовых отрядов, а во время войны работал референтом в управлении культуры геббельсовского министерства - был одним из тех, кто формировал культурную политику немецкого кинематографа в духе "просвещенного национал-социализма".

Эти сенсационные факты вскрылись только теперь и совершенно случайно: некий кинолюбитель обнаружил компрометирующие Бауэра документы в федеральном архиве в Кобленце и предал их гласности. Теперь, после статьи в Die Welt, фестивалю придется срочно менять свои планы, переименовывать Серебряного медведя имени Бауэра и, вероятно, уничтожать тираж уже напечатанной книги о нем.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

Главное сегодня

Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Тест
Тест
Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?