Новости

Демократы призвали Трампа продлить СНВ-3 на пять лет 03:10
Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле выросло до трех 02:43
Небензя: Проект резолюции по Ливии не учитывает видение РФ 02:38
Поддержавшего импичмент республиканца предложили исключить из партии 02:31
Пентагон снова испытал межконтинентальную баллистическую ракету 02:11
Жертвами коронавируса в Китае стали 562 человека 02:06
МИД РФ рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом у дипломатов 01:39
Трамп отреагировал на провал импичмента шуткой о своем вечном президентстве 01:29
Четыре человека погибли при обстрелах боевиками жилых кварталов Алеппо 00:37
Кокорин рассказал о переговорах с "Балтикой" 00:21
Футболист Тарасов в третий раз стал отцом 05.02.2020
Власти Афин принимают экстренные меры для защиты бездомных от непогоды 05.02.2020
Армия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб 05.02.2020
В США пригрозили санкциями "Роснефти" из-за Венесуэлы 05.02.2020
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 05.02.2020
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 05.02.2020
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 05.02.2020
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 05.02.2020
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 05.02.2020
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 05.02.2020
В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях 05.02.2020
Киев признался в неготовности забрать Крым назад 05.02.2020
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе 05.02.2020
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 05.02.2020
ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6% 05.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 02:11
Рубрика: В мире

Пентагон снова испытал межконтинентальную баллистическую ракету

Запуск Minuteman III на военно-воздушной базе Ванденберг, 5 февраля 2020 г. Фото: U.S. Air Force via AP Запуск Minuteman III на военно-воздушной базе Ванденберг, 5 февраля 2020 г. Фото: U.S. Air Force via AP
Запуск Minuteman III на военно-воздушной базе Ванденберг, 5 февраля 2020 г. Фото: U.S. Air Force via AP

Минобороны США осуществило очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Он был проведен для проверки надежности систем, сообщило в среду Командование глобального удара американских ВВС.

Фото: REUTERS
ВМС США показали возможность управления БПЛА с помощью истребителей

Запуск состоялся из шахты на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния), пишет ТАСС. Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,7 тысячи километров и успешно поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. Ежегодно США проводят до четырех пусков Minuteman III, а полученные данные специалисты используют для проверки готовности имеющихся ракет.

По данным экспертов США, сейчас у ВВС США есть 400 Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Эти ракеты несут боевое дежурство на военных базах в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг. Еще 50 шахт готовы к тому, чтобы при необходимости незамедлительно разместить там ракеты.

В мире США

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
Девочка, пять лет прожившая в медцентре, передана органам опеки
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам