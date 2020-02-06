Пентагон снова испытал межконтинентальную баллистическую ракету

Минобороны США осуществило очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Он был проведен для проверки надежности систем, сообщило в среду Командование глобального удара американских ВВС.

Запуск состоялся из шахты на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния), пишет ТАСС. Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,7 тысячи километров и успешно поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. Ежегодно США проводят до четырех пусков Minuteman III, а полученные данные специалисты используют для проверки готовности имеющихся ракет.

По данным экспертов США, сейчас у ВВС США есть 400 Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Эти ракеты несут боевое дежурство на военных базах в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг. Еще 50 шахт готовы к тому, чтобы при необходимости незамедлительно разместить там ракеты.