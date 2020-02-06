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06.02.2020 07:55
Рубрика: Экономика

Персональные данные россиян снова выставили на продажу в интернете

Текст: Евгений Гайва
Персональные данные россиян вновь оказались в интернете. На этот раз на продажу выставлены данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В базе анонимного продавца, по его сведениям, есть фамилии, имена и отчества россиян с номерами телефонов, адресами электронной почты, датами рождения и паспортными данными.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как выяснило издание РБК, большинство клиентов, ответивших на звонки журналистов, обращались за займами в компанию "Быстроденьги". Редакция получила "пробную" часть базы на 800 клиентов и проверила их.

Также в базе есть записи клиентов компаний "Займер", "еКапуста", "Лайм" и "Микроклад". Но некоторые фигуранты базы отметили, что не обращались в МФО, хотя их данные указаны верно.

Директор по безопасности группы компаний Eqvanta, в которую входят "Быстроденьги" Антон Грунтов, заявил, что пробная часть базы совпадает с основной на 33 процента.

В микрофинансовой компании "Займер" начато оперативное служебное расследование. "Микроклад" сообщил, что в пробной части нет данных его клиентов. Остальные МФО отказались общаться с журналистами.

Фото: iStock
Сбербанк рассказал о способе воровства денег с банковских карт

Крупные утечки персональных данных россиян случаются регулярно. Ранее в сети Интернет также выставляли данные держателей карт Альфа-Банка и клиентов "АльфаСтрахования", а также личные данные клиентов "Сбербанка", ОТП Банка, ХКФ Банка, Бинбанка.

Затем персональные данные используются, например, для распространения рекламы, предложений услуг по кредитованию, юридических услуг. Звонки поступают россиянам на мобильные телефоны.

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