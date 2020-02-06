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06.02.2020 12:41
Рубрика: Культура

Пять недооцененных ролей Кирка Дугласа

Текст: Мария Шепталова
Ушел из жизни Кирк Дуглас, легенда американского кинематографа. Ему было 103 года.

Кирк Дуглас, (а точнее Исер (Изи) Данилович), был четвертым ребенком в небогатой еврейской семье. Он с детства грезил актерской карьерой и смог поступить в престижную Американскую Академию драматических искусств. Но никто не обещал ему легкого пути к славе - он успел поработать разносчиком газет, портье, охранником на стоянке и официантом, служил на Тихоокеанском флоте США.

Свою первую роль фильме "Странная любовь Марты Айвенс" он получил в возрасте 30 лет в 1946 году. А три года спустя фильм Стэнли Крамера "Чемпион" принес Дугласу первую номинацию на "Оскар". Но, пожалуй, всемирную славу ему принесла роль Спартака в одноименном фильме Стэнли Кубрика, поставленному по роману Говарда Фаста.

Фото: twitter.com/ TheSWU
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1996 год стал переломным в жизни актера. Он перенес инсульт и больше не мог сниматься в кино, зато всецело посвятил себя другому своему увлечению - литературе - и даже получил признание литературных критиков. Несмотря на свой возраст Кирк Дуглас оказался заядлым блогером, и в возрасте 94 лет был удостоен звания "самый пожилой блогер-знаменитость в мире".

Кирк Дуглас снялся в почти 100 фильмах. Но за всю свою долгую и успешную карьеру получил лишь почетный "Оскар" в 1996 году и "Золотой глобус" в 1956 году за роль Винсента Ван Гога в фильме "Жажда жизни". В 2001 году он стал обладателем премии "Почетный Золотой Медведь" Берлинского кинофестиваля.

Предлагаем вспомнить роли Кирка Дугласа, которые поразили зрителей и были высоко оценены критиками, но так и не принесли ему высших кинематографических наград.

Роль Майкла "Мидж" Келли в фильме Марка Робсона "Чемпион"

В 1949 году роль боксера, который был готов на все, даже пожертвовать собственной жизнью, ради звания чемпиона, могла бы принести актеру "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

Роль Джонатана Шилдса в фильме Винсента Миннелли "Злые и красивые"

1952 год. И вновь "Оскар", номинация на "Лучшую мужскую роль". Но роль безжалостного и одержимого голливудского продюсера, одержимого одной страстью - кино, так и не принесла Дугласу заветную статуэтку.

Роль детектива Джима Маклеода в фильме Уильяма Уайлера "Детективная история"

В том же 1952 году Кирк Дуглас мог бы получить "Золотой глобус" за роль детектива, который разрывается между любовью к жене и одержимостью к работе, но ему вновь пришлось ограничиться лишь номинацией.

Роль Винсента Ван Гога в фильме Винсента Миннелли "Жажда жизни"

В 1956 году Дуглас настолько убедительно исполнил роль гениального художника, балансирующего на грани безумия, что получил, наконец, заслуженный "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Но "Оскар" вновь не покорился актеру.

Роль Эймоса Лэшера в фильме Майкл Тачнер "Эймос"

В 1986 году Кирк Дуглас мог бы получить "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер мини-сериала на ТВ" за роль Эймоса, потерявшего в результате несчастного случая жену и дом и оказавшегося в частном санатории, где все пациенты оказываются во власти старшей медсестры.

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