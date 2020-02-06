Потанин возглавил рейтинг богатейших людей России

Владелец компании "Интеррос" и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин возглавил список богатейших россиян в глобальном списке, сообщает Forbes.

Ранее российскую часть списка возглавлял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон.

В глобальном рейтинге, который обновляется ежегодно, Потанин оказывался первым только в 2015 году с состоянием в 15,4 миллиарда долларов, отмечает издание.

Продвижение Потанина вверх списка стало возможным благодаря росту акций "Норникеля". С начала 2019 года ценные бумаги металлургической компании подорожали примерно на 60% и сейчас на Мосбирже торгуются на уровне 21 426 рублей за штуку.

Второе место российской части списка Forbes занял Вагит Алекперов с состоянием 25 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров акционер "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние сейчас составляет 24,9 миллиарда долларов. "И дело не в том, что он обеднел - в ежегодном рейтинге его состояние оценивалось в 24 миллиарда долларов, однако росло не так значительно, как у конкурентов", - подчеркивает издание.