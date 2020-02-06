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06.02.2020 16:25
Рубрика: Экономика

Потанин возглавил рейтинг богатейших людей России

Текст: Евгений Гайва
Владелец компании "Интеррос" и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин возглавил список богатейших россиян в глобальном списке, сообщает Forbes.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Ранее российскую часть списка возглавлял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон.

В глобальном рейтинге, который обновляется ежегодно, Потанин оказывался первым только в 2015 году с состоянием в 15,4 миллиарда долларов, отмечает издание.

Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
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Продвижение Потанина вверх списка стало возможным благодаря росту акций "Норникеля". С начала 2019 года ценные бумаги металлургической компании подорожали примерно на 60% и сейчас на Мосбирже торгуются на уровне 21 426 рублей за штуку.

Второе место российской части списка Forbes занял Вагит Алекперов с состоянием 25 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров акционер "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние сейчас составляет 24,9 миллиарда долларов. "И дело не в том, что он обеднел - в ежегодном рейтинге его состояние оценивалось в 24 миллиарда долларов, однако росло не так значительно, как у конкурентов", - подчеркивает издание.

Экономика Бизнес Крупные компании Рейтинги Forbes

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