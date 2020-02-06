Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата

Ученые из университета Вуллонгонга уточнили датировку таинственных наскальных изображений, обнаруженных в Австралии, и пришли к выводу, что древние авторы таким способом оставили записи о царившем на континенте хаосе после завершения ледникового периода.

Отчет об открытии публикует журнал Science. Речь идет о наскальных рисунках, которые в скалистом районе Кимберли еще в 1891 году обнаружил австралийский фермер Джозеф Брэдшоу. Они представляют собой некие абстрактные "танцующие фигуры", выполненные охрой. Ничего подобного с точки зрения сюжета больше никогда и нигде не встречалось в наскальной живописи.

Много лет археологи точно не знали, кто и когда создал эти творения. Предыдущие датировки были весьма приблизительными, а разброс дат был очень большим. До последнего времени считалось, что рисункам может быть и пять, и 17 тысяч лет.

Однако в новом исследовании ученые проанализировали окаменелые осиные гнезда, которые насекомые строили прямо на древних картинах. Первая подобная попытка была предпринята в 1990-е годы. Кстати, именно тогда ученые и пришли к выводу, что возраст рисунков может достигать 17 тысяч лет.

И только сейчас датировку удалось уточнить. Исследователи сделали это благодаря крошечным кусочкам древесного угля, которые осы использовали для строительства своих гнезд. Этот уголь поддался радиоуглеродному датированию. Оно и показало, что реальный возраст таинственных рисунков составляет 12 тысяч лет плюс-минус 500 лет.

Также было установлено, что стиль, в котором были выполнены рисунки, просуществовал в этом районе не более одной тысячи лет, а это очень короткий период времени по меркам истории.

Однако ученые подметили, что именно этот период времени совпадает по хронологии с периодом стремительного окончания ледникового периода. Подъем уровня моря привел к затоплению северной части Австралии. Половина региона Кимберли ушла под воду.

Это привело исследователей к выводу, что древние художники фактически изобразили хаос, который охватил тогда данный регион, оставив нам своего рода послание и предупреждение.