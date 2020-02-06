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06.02.2020 20:47
Рубрика: В мире

Лайнер упал с обрыва

При посадке самолета в Стамбуле погибли три человека
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Три человека погибли в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту. Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, трое пассажиров скончались уже после эвакуации с места происшествия, еще 179 человек получили ранения.

Согласно предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, россиян на борту лайнера не было. Однако среди пострадавших числятся двое граждан Киргизии, передает ТАСС. По словам гендиректора авиакомпании из больниц были выписаны уже 56 человек.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле

Boeing 737-800 Pegasus Airlines выполнял внутренний рейс из курортного города Измир. При посадке в Стамбуле самолет не сумел остановиться на ВПП, выкатился за ее пределы, проехал еще 50 метров и упал с высоты примерно 30 метров в ров. Практически сразу лайнер развалился на три части, его охватило пламя, однако пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. На место происшествия были отправлены отряды спасателей и кареты "скорой помощи". По данным телеканала NTV, сильные травмы получили два пилота, их состояние оценивается как тяжелое.

По мнению экспертов, причиной ЧП мог стать сильный ветер и ливень. Как сообщает газета Hurriyet, в ходе переговоров с авиадиспетчерами пилоты выражали беспокойство по поводу предстоящей посадки.

Напомним, что 7 января еще один Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, который прилетел в Стамбул из города Шарджа (ОАЭ), остановился на травянистой полосе между двумя ВПП, также совершив посадку в неблагоприятных погодных условиях.

В мире Ближний Восток Турция Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Авиакатастрофы

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