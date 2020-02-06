При посадке самолета в Стамбуле погибли три человека

Согласно предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, россиян на борту лайнера не было. Однако среди пострадавших числятся двое граждан Киргизии, передает ТАСС. По словам гендиректора авиакомпании из больниц были выписаны уже 56 человек.

Boeing 737-800 Pegasus Airlines выполнял внутренний рейс из курортного города Измир. При посадке в Стамбуле самолет не сумел остановиться на ВПП, выкатился за ее пределы, проехал еще 50 метров и упал с высоты примерно 30 метров в ров. Практически сразу лайнер развалился на три части, его охватило пламя, однако пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. На место происшествия были отправлены отряды спасателей и кареты "скорой помощи". По данным телеканала NTV, сильные травмы получили два пилота, их состояние оценивается как тяжелое.

По мнению экспертов, причиной ЧП мог стать сильный ветер и ливень. Как сообщает газета Hurriyet, в ходе переговоров с авиадиспетчерами пилоты выражали беспокойство по поводу предстоящей посадки.

Напомним, что 7 января еще один Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, который прилетел в Стамбул из города Шарджа (ОАЭ), остановился на травянистой полосе между двумя ВПП, также совершив посадку в неблагоприятных погодных условиях.