Закон Псковской области от 4 февраля 2020 года № 2044-ОЗ "Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области"

Принят областным Собранием депутатов 30 января 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в целях защиты прав граждан на охрану здоровья устанавливает на территории Псковской области ограничения оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона под бестабачной никотиносодержащей продукцией понимается продукция, содержащая никотин и предназначенная для потребления никотина любыми способами, за исключением табачных изделий, лекарственных средств, электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина.

2. Понятия, используемые в настоящем Законе и не указанные в части 1 настоящей статьи, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Ограничения оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией

На территории Псковской области не допускается оптовая и розничная торговля бестабачной никотиносодержащей продукцией.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение требований, установленных статьей 3 настоящего Закона, влечет за собой ответственность, установленную Законом Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Псковской области".

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ю.Ведерников



