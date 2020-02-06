Закон Псковской области от 4 февраля 2020 года № 2044-ОЗ "Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области"

Новости

В Крыму напавший на журналиста торговец получил срок 09:18
Названы 10 лучших автомобилей 2020 года в мире 09:18
Волжанке дали условный срок за телефонный терроризм 09:16
В Прикамье на качелях на детской площадке нашли тело мужчины 09:15
В Новосибирске проверили анонимный конверт с надписью "сибирская язва" 09:14
Пермские школы закроют на карантин 09:08
В Уфе задержали мужчину с бриллиантом стоимостью в миллион рублей 09:02
В Афганистане похитили гражданина США 08:53
В Хабаровском крае установили исторический рекорд по добыче золота 08:50
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов 08:50
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США 08:29
Видео: байкер пнул проезжающую машину и спровоцировал масштабное ДТП 08:20
Стали известны лидирующие по потреблению водки регионы 08:12
Росздравнадзор проверит производителей презервативов 08:00
Бучневич и Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс" огорчили "Торонто" 07:56
Персональные данные россиян снова выставили на продажу в интернете 07:55
Мэрию Биробиджана эвакуировали из-за угрозы взрыва 07:42
WADA: На ЧМ-2022 по футболу Россия может сыграть в нейтральном статусе 07:32
Под Красноярском в массовой аварии столкнулись более 10 автомобилей 06:56
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля 06:50
Экипаж "Союза" закрыл люки перед отстыковкой от МКС 06:21
Автомобиль сбил пешеходов в Иерусалиме 06:20
Система госзакупок для помощи малому бизнесу появится в Венесуэле 05:58
В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака 05:58
Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая из-за коронавируса 05:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
6 февраля 2020 г.

Закон Псковской области от 4 февраля 2020 года № 2044-ОЗ "Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области"

Дата подписания 4 февраля 2020 г.
Опубликован 6 февраля 2020 г.

Принят областным Собранием депутатов 30 января 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в целях защиты прав граждан на охрану здоровья устанавливает на территории Псковской области ограничения оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона под бестабачной никотиносодержащей продукцией понимается продукция, содержащая никотин и предназначенная для потребления никотина любыми способами, за исключением табачных изделий, лекарственных средств, электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина.

2. Понятия, используемые в настоящем Законе и не указанные в части 1 настоящей статьи, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Ограничения оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией

На территории Псковской области не допускается оптовая и розничная торговля бестабачной никотиносодержащей продукцией.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение требований, установленных статьей 3 настоящего Закона, влечет за собой ответственность, установленную Законом Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Псковской области".

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ю.Ведерников


Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией