Путин освободил от должностей ряд генералов-"силовиков"

В числе потерявших свои кресла - уличенный во взятке министр внутренних дел Коми Виктор Половников, генерал-майор полиции. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Половникова в январе, генерал сейчас в СИЗО. Половников возглавлял МВД по Коми с мая 2015 года.

От должности также освобожден генерал-майор полиции Николай Аксенов, возглавлявший управление МВД по Амурской области, и его коллега, генерал-майор полиции Николай Афанасьев, руководивший управлением МВД по Приморью.

Глава государства уволил полковника юстиции Александра Сарафанова (замруководителя главка СК РФ по Московской области) и генерал-лейтенанта внутренней службы Руслана Яхьяева (начальника главка МЧС по Чеченской Республике).

Владимир Путин также провел ряд назначений в силовых ведомствах. В частности, полковник юстиции Дмитрий Бочаров стал руководителем следственного управления СК РФ по Калининградской области, генерал-майор Александр Булаев - главой следственного управления СК РФ по Ивановской области, полковник юстиции Валерий Липский - главой следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.