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06.02.2020 18:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин освободил от должностей ряд генералов-"силовиков"

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин снял с должностей нескольких руководителей региональных управлений МВД, Следственного комитета и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В числе потерявших свои кресла - уличенный во взятке министр внутренних дел Коми Виктор Половников, генерал-майор полиции. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Половникова в январе, генерал сейчас в СИЗО. Половников возглавлял МВД по Коми с мая 2015 года.

От должности также освобожден генерал-майор полиции Николай Аксенов, возглавлявший управление МВД по Амурской области, и его коллега, генерал-майор полиции Николай Афанасьев, руководивший управлением МВД по Приморью.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Глава государства уволил полковника юстиции Александра Сарафанова (замруководителя главка СК РФ по Московской области) и генерал-лейтенанта внутренней службы Руслана Яхьяева (начальника главка МЧС по Чеченской Республике).

Владимир Путин также провел ряд назначений в силовых ведомствах. В частности, полковник юстиции Дмитрий Бочаров стал руководителем следственного управления СК РФ по Калининградской области, генерал-майор Александр Булаев - главой следственного управления СК РФ по Ивановской области, полковник юстиции Валерий Липский - главой следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

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