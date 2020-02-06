Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

После развода живущий отдельно от ребенка родитель будет нести дополнительные расходы, касающиеся жилья своего несовершеннолетнего сына или дочери. Такой закон подписал глава государства.

Суд будет оценивать ситуацию с учетом сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и того родителя, который платит алименты.

До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.