Президент поручил убрать вузы-"пустышки"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по модернизации системы высшего образования в регионах и призвал убирать вузы-"пустышки".

"В Послании было поднято много проблем, но тема демографического развития звучала особенно ярко во всех ее измерениях", - заявил Путин.

И здесь важную роль играет образование. Президент предложил в начале следующего учебного года обсудить развитие общего образования на Госсовете, а сейчас выработать новые дополнительные решения по укреплению высшей школы в регионах.

Много уже сделано, но проблем и вопросов остается достаточно. Путин отметил сверхконцентрацию образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге, где находятся свыше 200 институтов, университетов, академий - больше четверти всех вузов страны. И если в XIX и ХХ веках это было оправдано, сейчас уже приобрело "явно гипертрофированные формы" и представляет серьезный вызов для сбалансированного развития всего пространства России.

Но решать по команде и забывать о жизни людей - грубая ошибка, продолжил Путин. "Разговоры о том, чтобы "расселить" студенческую Москву и Петербург, конечно, неприемлемы", - считает он.

Далеко не все вузы в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами, многие выпускники уезжают в столицы, "где и образование лучше, и жизнь интереснее", и зачастую не возвращаются на малую родину. "Регионы теряют самое ценное - таланты, кадры, молодежь", - отметил глава государства.

Почти на каждой встрече с общественностью Путину предлагают вернуть систему распределения. "Но "обязаловкой" мы ничего не решим, жизнь кардинально поменялась", - сказал он.

Нужно обеспечить условия для самореализации и возможности для достижения успеха. С 2021 года ежегодно будет увеличено количество бюджетных мест - их отдадут вузам в регионы, которым нужны современные, молодые перспективные кадры, заявил президент.

"За четыре года на эти цели будет выделено дополнительно порядка 70 млрд рублей", -подчеркнул Путин и попросил правительство разработать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах.

Также нужно значительно повысить эффективность использования ресурсов, принять конкретные меры как можно быстрее, подчеркнул президент и призвал "последовательно убирать вузы-"пустышки"". "Таких еще достаточно", - констатировал он.

"Важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов, и, где это обосновано, ставить вопрос об их юридическом объединении", -заявил Путин. И нужно найти решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей.