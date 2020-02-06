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06.02.2020 21:29
Рубрика: Власть

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Текст: Кира Латухина
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У задержанного теперь есть право на один телефонный разговор для уведомления близкого родственника, родственника или близкого лица о своем задержании и месте нахождения. Ранее в законе шла речь о близких родственниках, то есть, например, нельзя было позвонить дальним, и даже брату или сестре.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Еще полицейские должны сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию в возможно короткий срок, не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи. До этого семье приходилось обзванивать больницы и самим искать информацию.

Другая поправка обязывает сотрудников полиции сообщать собственнику о проникновении в принадлежащее ему нежилое помещение в его отсутствие. Ранее это нужно было делать только если речь шла о жилом помещении.

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