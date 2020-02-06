Новости

Найдено 12000-летнее "предупреждение" о последствиях изменения климата 19:58
Власти Москвы раскрыли "серый" оборот лекарств от рака 19:53
Министр транспорта Карелии задержан за получение взятки 19:52
Новак: Россия готова к возобновлению диалога с США в сфере энергетики 19:38
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски 19:37
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе 19:29
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения 19:22
Путин назначил Махонина врио главы Пермского края 19:15
В Подмосковье водителей за год оштрафовали на 15 миллиардов рублей 19:08
Япония не пустит к своим берегам лайнер Westerdam из-за коронавируса 19:07
Путин упростил иностранным студентам работу в России 19:04
Синоптики предупредили жителей Сочи о заморозках 19:03
Новый Renault Duster: внешность "европейца" и мультимедиа от Arkana 18:56
Владимир Путин заявил о системных проблемах в аспирантуре 18:55
В Калуге участковый сломал руку задержанному дебоширу 18:50
Москвичи решат, как будет выглядеть Сокольническая площадь 18:42
Владимир Путин подписал закон о патентах для фермеров 18:37
ГИБДД аннулировала штрафы за праздничную подсветку электробусов 18:22
В Подмосковье чиновники попались на 10-миллионной взятке 18:19
Медведев и Турчак обсудили подготовку к выборам 18:13
В Туле угонщик осужден на 12 лет за ДТП с тремя жертвами 18:13
На Кубани спасли мужчину, который не мог есть 5 суток из-за отита 18:06
Разработка ученых БГУ успешно проходит испытания на МКС 18:00
Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы 17:59
В январе инфляция в России составила 0,4% 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
06.02.2020 19:04
Рубрика: Экономика

Путин упростил иностранным студентам работу в России

Текст: Кира Латухина

Закон, упрощающий трудоустройство студентов-очников из-за рубежа в России, подписал президент.

Иностранцы, обучающиеся на очных отделениях российских вузов, смогут работать в нашей стране без получения разрешения. При этом есть такое условие: у вуза должна быть государственная аккредитация.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
КС РФ: Как заключать трудовой договор с иностранцем

Если студент перестал быть таковым - завершил обучение или прекратил его, то и трудовой договор или документ на выполнение работ или оказание услуг тоже должен быть расторгнут.

Ранее без соответствующего разрешения работать в России иностранные студенты могли лишь во время каникул или в свободное от учебы время в образовательных организациях, хозяйственных обществах или партнерствах, созданных вузами, где они учатся.

Работодатели и заказчики теперь не должны будут иметь разрешение на привлечение и использование труда таких иностранных работников. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Экономика Работа Власть Право Трудовое право Общество Образование Президент Буква закона

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
МИД сообщил о гибели в Идлибе российских и турецких военных
Президент России поручил убрать вузы-"пустышки"
Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью