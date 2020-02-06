Путин упростил иностранным студентам работу в России

Закон, упрощающий трудоустройство студентов-очников из-за рубежа в России, подписал президент.

Иностранцы, обучающиеся на очных отделениях российских вузов, смогут работать в нашей стране без получения разрешения. При этом есть такое условие: у вуза должна быть государственная аккредитация.

Если студент перестал быть таковым - завершил обучение или прекратил его, то и трудовой договор или документ на выполнение работ или оказание услуг тоже должен быть расторгнут.

Ранее без соответствующего разрешения работать в России иностранные студенты могли лишь во время каникул или в свободное от учебы время в образовательных организациях, хозяйственных обществах или партнерствах, созданных вузами, где они учатся.

Работодатели и заказчики теперь не должны будут иметь разрешение на привлечение и использование труда таких иностранных работников. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.