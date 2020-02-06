Путин наградил молодых ученых

В четверг Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. В начале своего выступления он поздравил всех ученых с приближающимся профессиональным праздником, Днем российской науки, который будет отмечаться 8 февраля. Глава государства также отметил, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет.

"Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних нет, и надеюсь, так и будет. Эта энергия, помноженная на талант, на знания, обязательно дадут свой позитивный результат", - заявил Путин.

Президент отметил, что с каждым годом число номинантов растет, и в конкурсе участвует все больше интересных, перспективных работ по ключевым направлениям.

"Такой богатый выбор, действительно, позволяет отмечать лучшие и самые достойные достижения и говорит о том, что уровень научных разработок и исследований молодежи становится все более зрелым", - подчеркнул Путин. По его словам, "именно талант, азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия и всего XXI века".

Лауреатами премии стали трое молодых ученых, которые совершили прорывные открытия в самых разных сферах - от борьбы с раком, воспитания и развития детей до нанотехнологий.

Так, премия присуждена заместителю директора по науке НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета, кандидату биологических наук Марине Ширмановой за достижения в изучении онкологических процессов.

Доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса стал лауреатом благодаря открытию методики когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста.За исследования, которые помогут усовершенствовать солнечные батареи и в сотни раз увеличить производительность компьютерных процессоров также награжден Сергей Макаров, главный научный сотрудник физико-технического университета Национального исследовательского университета ИТМО, доктор физико математических наук.

С этого года размер премии вырос вдвое и составляет 5 миллионов рублей.