"Реал Сосьедад" выбил мадридский "Реал" из Кубка Испании

Мадридский "Реал" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу на своем поле уступил клубу "Реал Сосьедад" - 3:4.

На пути к полуфиналу Кубка Испании у мадридского гранда стоял клуб из Сан-Себастьяна. Матч на "Сантьяго Бернабеу" получился зажигательным и не смог оставить равнодушными болельщиков обоих клубов.

В первом тайме зрители увидели всего один забитый мяч. Вопреки ожиданиям трибун на 22-й минуте отличились гости. Мяч в сетку отправил Мартин Эдегор.

На 50-й минуте встречи гости во второй раз поразили мадридцев, но тут им на выручку пришла система VAR. После изучения видеоповтора гол Александера Исака был отменен. Многие бы огорчились после такой неудачи, но Исак не сдался и с разницей в две минуты дважды поразил ворота "Реала".

При счете 0:3 хозяева ринулись отыгрываться, и вскоре Марсело немного сократил отставание. Но гости после забитого мяча Микеля Мерино снова повели с разницей в три мяча. Родриго и Начо в концовке встречи возродили интригу, но спастись "Реалу" не удалось.

"Реал Сосьедад" - в полуфиналах, где уже оказались "Мирандес" и "Гранада". Последний полуфиналист определится в матче между "Атлетиком" и "Барселоной", которые играют чуть позже.