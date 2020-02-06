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06.02.2020 03:47
Рубрика: В мире

Споры вокруг объекта

Строительство логистического центра вызвало протесты
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 23(8077)
К неожиданному результату привело начало строительства индустриального торгово-логистического центра в Ат-Башинском районе Нарынской области, который должен помочь развитию высокогорного региона. Местное население, к удивлению правительства и деловых кругов, вышло на акцию протеста. Сельчане потребовали, чтобы центр создавался без привлечения иностранных инвесторов.

Индустриальный торгово-логистический центр, о необходимости которого в Нарыне заговорили несколько лет назад, призван решить экономические проблемы отдаленного региона и вывести его из числа дотационных. Это обусловлено выгодным географическим расположением области и непосредственно Ат-Башинского района, где пересекаются международная автомобильная магистраль Бишкек-Нарын-Торугарт-Кашгар и трасса, ведущая через Китай, Индию, Пакистан (Каракорумское шоссе) к морским портам Индийского океана. Здесь же, соответственно, проходит основной грузопоток из КНР в Киргизию.

По оценкам правительства Киргизии, с открытием торгово-логистического центра в регионе будет создано порядка 15 тысяч новых рабочих мест, увеличится приток инвестиций и объем выпускаемой промышленной продукции. Попутно власти надеются решить ряд других социальных и инфраструктурных вопросов, в том числе способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Ведь в центре будут заниматься не только перенаправлением экспортных товаров, но и непосредственно выпуском местной продукции, а также переработкой мяса, качеством которого славится Нарынская область, и сельскохозяйственных культур, выращенных фермерами. Позже эти товары можно будет поставлять на рынки КНР и стран Евразийского союза.

Фото: Роман Гайнанов
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- Общая сметная стоимость проекта составляет 289 миллионов долларов (около 20 миллиардов сомов), - утверждает вице-премьер-министр Замирбек Аскаров. - Это инвестиции, которые полностью будут направлены на строительство таможенных и логистических зон, торговых залов, гостиниц. Кроме того, для работников и местных жителей возведут спортивные объекты, школы, медицинские кабинеты. На территории центра также планируется создать производство по выпуску электромобилей.

По словам чиновника, по сути центр представляет собой целый городок с современной инфраструктурой, централизованными системами отопления, водоснабжения и канализации. При этом девять из десяти новых рабочих мест предназначены для граждан Киргизии. Остальные - для иностранных специалистов, которые займутся обучением местных жителей.

Жителям высокогорного района, казалось бы, о таком приходилось только мечтать. Но увы, едва округу облетела новость о выделении под центр порядка 200 гектаров земли, местное население собралось на массовую акцию протеста. Атбашинцев, как выяснилось, возмутила информация, что объект готовятся строить китайские инвесторы, которым территория якобы передается на неопределенный срок.

В областной администрации эти данные опровергли. Проект, по ее данным, реализует совместное киргизско-китайское предприятие, а территория под центр передана ему в аренду. Об этом же заявил журналистам и замглавы районной администрации Жумагул Тентимишов. Он посетовал на то, что население находится под влиянием неверной информации, а также обеспокоено вспышкой опасной болезни в Китае, вызванной коронавирусом.

 

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