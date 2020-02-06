Автозак с заключенными перевернулся в центре Воронежа

В Воронеже после столкновения с легковушкой перевернулся автомобиль, перевозивший заключенных. В это время в автозаке ехали восемь человек, один из них получил травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

- Автозак с четырьмя сотрудниками полиции, тремя заключенными и водителем столкнулся с Chevrolet Cruze и перевернулся, - сказано в сообщении ведомства. - По предварительным данным, пострадал один из заключенных.

В настоящее время на улице Кольцовской, где произошла авария, работают сотрудники полиции и ГИБДД. Во втором авто, попавшем в ДТП, пострадавших нет.