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06.02.2020 19:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Группа Nazareth презентует новый альбом в Москве 12 февраля

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8080)
Nazareth (Великобритания), презентация нового альбома, Москва, "Крокус Сити Холл", 12 февраля в 20.00
Новый солист Nazareth Карл Сентанс - крепкий, накачанный парень, умеющий покорять женские сердца. Фото: AP Новый солист Nazareth Карл Сентанс - крепкий, накачанный парень, умеющий покорять женские сердца. Фото: AP
Новый солист Nazareth Карл Сентанс - крепкий, накачанный парень, умеющий покорять женские сердца. Фото: AP

Звезды хард-рока, известные меломанам всего мира по глобальным хитам Love Hurts, Hair of the Dog, Holy Roller, We Are Animals и многим другим, любимы еще с 70-х - за мощь, мелодизм, напористость хлестких гитарных риффов и форсированный вокал солиста Дэна Маккаферти. Порой фронтмен переходил даже на фирменные фальцеты, напоминающие то отчаянный визг, то звуки сверхзвукового самолета, штурмующего очередную высоту.

Фото: Зураб Джавахадзе/ ТАСС
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И пускай премий Grammy группе так и не вручили, зато в Европе, США и в СССР, а потом и в СНГ Nazareth всегда котировались как главные соперники Deep Purple, Led Zeppelin, Kiss и других звезд тяжелой музыки.

Но вокальные перегрузки выдержать нелегко, и солист Дэн Маккаферти сорвал голос, не раз лечился (подозревали и онкологию) и из группы ушел… В 2013 году коллектив съездил в мировой прощальный тур. Скорее это была ностальгия, и в Nazareth уже больше никто не верил. Да и новый солист Линтон Осборн, несмотря на звучную для рока фамилию, был фронтмен никакой: заурядный, пышный, любующийся собой, и когда он повышал голос, пытаясь скопировать Дэна Маккаферти, в первую очередь вспоминались строчки Льва Толстого: "Он пугает, а мне не страшно…"

Теперь все изменилось. В 2018-м в Nazareth пришел другой певец - Карл Сентанс. Крепкий, накачанный парень, угловатый, резкий, с увесистым вокалом, повадками неприкаянного мачо. С умением царить на сцене, покоряя уже и женские сердца.

Такой типаж - может и за друзей постоять, и бесхитростно, беззлобно пошутить, и за любимую, да даже и за нелюбимую женщину заступиться. В общем, настоящий, простой, не придуманный и никого старательно не копирующий, без нарочитой жажды самолюбования.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Фанаты это сразу почувствовали, а представительниц прекрасного пола на концертах Nazareth снова вдоволь! С Карлом группа записала отменный альбом - Tattooed on My Brain, и промоутеры вновь наперебой стали приглашать ее на концерты. Тем более что значительных перемен в музыке не произошло. Шотландцы снова играют жестко, отважно и мелодично. Да и некоторые новые песни вполне танцевальны.

В итоге Nazareth так мощно и масштабно не гастролировал уже с середины 90-х: 11 месяцев, все континенты… 25 концертов в городах Германии, с десяток по США и Великобритании, ну и 15 в России!

После Москвы группа сыграет также в Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге, Тольятти, Казани, Череповце, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Ессентуках и Ставрополе. А еще прежде - 15 ноября - успела выступить и в Калининграде!

В программе тура вначале звучат сверхскоростные хиты Miss Misery и Razamanaz. Есть и лирика - Love Hurt и Dream On. И новые песни: титульная и Change - хит, начинающийся в лучших традициях классического блюза, а затем переключающийся на привычные для Nazareth скоростные куражи, уже на стыке с гранжем.

То ли еще будет?!

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

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