Московские студии анимации представят свои проекты в США

Девять анимационных студий, два дистрибьютора и одна студия дубляжа из Москвы продемонстрируют свои работы и проекты на деловом форуме Kidscreen Summit в Майами. Мероприятие пройдет с 10 по 13 февраля, познакомиться со столичными проектами его участники смогут на стенде Created in Moscow.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, московские компании представят 23 анимационных проекта и два художественных фильма, а также расскажут о своих услугах дубляжа. "На продукцию наших компаний уже есть спрос за рубежом, и поддержка города поможет им упрочить позиции", - цитирует заммэра официальный портал столичной мэрии.

В прошлом году Kidscreen Summit смог привлечь представителей 50 стран, занятых в производстве и распространении детского контента. Среди лент, которые покажут москвичи в этом году - фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики", а также фильм Олега Погодина "Конек-горбунок".