Московские врачи освободили палец 7-летней девочки из дверного замка

На севере столицы в детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой привезли 7-летнюю пациентку, палец которой застрял в дверном замке. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Палец девочки подошел по размеру отверстия дверного замка, но из-за того, что деталь механизма имела деформацию, вытащить обратно его не удалось ни ребенку, ни прибывшим на помощь родителям. Напротив, попытки вынуть палец лишь травмировали застрявшую конечность.

Скорая помощь доставила ребенка вместе с конструкцией замка в стационар больницы. Охлаждая палец водой, врачи распилили детали механизма. Палец спасли, хотя на нем остались следы попыток самостоятельного удаления замка. В настоящее время девочка чувствует себя хорошо и выписана из больницы.