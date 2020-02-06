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06.02.2020 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московские врачи освободили палец 7-летней девочки из дверного замка

Текст: Ирина Огилько
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На севере столицы в детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой привезли 7-летнюю пациентку, палец которой застрял в дверном замке. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

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Палец девочки подошел по размеру отверстия дверного замка, но из-за того, что деталь механизма имела деформацию, вытащить обратно его не удалось ни ребенку, ни прибывшим на помощь родителям. Напротив, попытки вынуть палец лишь травмировали застрявшую конечность.

Скорая помощь доставила ребенка вместе с конструкцией замка в стационар больницы. Охлаждая палец водой, врачи распилили детали механизма. Палец спасли, хотя на нем остались следы попыток самостоятельного удаления замка. В настоящее время девочка чувствует себя хорошо и выписана из больницы.

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