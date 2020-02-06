Москвичам вернули 82 миллиона рублей, переплаченных за коммуналку

Москвичам в прошлом году вернули 82,7 миллиона рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Причем добиться этого горожане смогли только после жалоб в Мосжилинспекцию - договориться напрямую с управляющими компаниями не получилось. За какие услуги чаще всего выставляют завышенные тарифы и как распознать по платежке, что с вас берут лишнее, разбирался корреспондент "РГ".

Начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков рассказал, что в прошлом году ведомство получило 21 тысячу обращений по поводу расчетов за коммуналку, причем каждое третье касалось трех округов столицы - Северного, Восточного и Новой Москвы. "Треть вопросов относятся к расчетам за холодное и горячее водоснабжение, 20% затрагивают отопление, авторы остальных требуют разобраться с тарифами на дополнительные услуги, оспаривают справедливость выставленных задолженностей, - говорит Кичиков. - Плата за отопление вызывает много жалоб, так как в платежке она самая дорогая - на нее приходится примерно треть всех платежей".

Способов нагреть москвичей на отоплении у коммунальщиков много. Жилищные инспекторы ловили управдомов на некорректном применении тарифов, на разнице реально потребленного тепла и выставленных жильцам к оплате счетов и многом другом. Вот и в доме-рекордсмене, жильцам которого в прошлом году вернули больше всего денег, неправильно рассчитывали плату за тепло. После жалоб людей с документами стали разбираться инспекторы, которые быстро выяснили, что реально дом в 2017-2018 годах потребил тепла существенно меньше, чем оплатили жильцы. Разница - почти в 4 миллиона рублей! В итоге жильцам каждой квартиры вернули по несколько десятков тысяч рублей в зависимости от площади жилья.

Впрочем, нередко с несправедливостью и небрежностью управдомов сталкиваются и отдельные семьи. Так, пара пенсионеров из дома 9, корпус 1, на улице Пырьева в прошлом году вынуждена была пожаловаться на свое ТСЖ за то, что при начислении платежей отказывались учитывать льготы. Одному из супругов полагалась компенсация расходов как ветерану труда, второму - как инвалиду III группы. Однако в ТСЖ говорили, что пенсионеры не предоставили справки, подтверждающие льготы, а потому еще с июля 2017 года коммуналку им считали, что называется, "по полной".

Только одной семье ТСЖ вернуло в общей сложности 111 тысяч рублей

"При этом во время проверки семья показала все подтверждающие документы с отметкой об их принятии ТСЖ, квитанции предыдущих периодов, когда льготы учитывались, - отмечает Кичиков. - Мы указали правлению товарищества на нарушение прав жителей и обязали выполнить перерасчет с учетом льгот за 2,5 года. ТСЖ вернуло семье в общей сложности 111 тысяч рублей".

В Мосжилинспекции признаются, что поток жалоб москвичей во многом обусловлен тем, что управляющие компании плохо идут на диалог с жильцами. В итоге жильцам ничего не остается кроме как идти в надзорные ведомства. В то же время жалобы не всегда справедливы - из прошлогодних обоснованными в Мосжилинспекции признали меньше 10%.

Проверить обоснованность выставленных счетов москвичи могут и без помощи инспекторов, воспользовавшись калькулятором коммунальных услуг на сайте Федеральной антимонопольной службы eias.fas.gov.ru/calc_ku/. После внесения данных он покажет, сколько примерно вы должны платить за коммуналку. Цифры в платежке выше? Это повод задать вопросы своему управдому.