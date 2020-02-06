Москвичи решат, как будет выглядеть Сокольническая площадь

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное обустройству пешеходного маршрута от станции метро до входа в парк "Сокольники".

Согласно сайту городского опросника, строительство станции метро "Стромынка" Большой кольцевой линии близится к финалу. Выходы из нее будут расположены на Сокольнической площади. К открытию новой станции площадь планируется привести в порядок. "По проекту предлагается обустроить пешеходный маршрут от станции метро до центрального входа в парк "Сокольники".Так, здесь могут появиться липовая аллея, газоны и кустарники", - сообщает портал "Активный гражданин".

Москвичам предлагают выбрать один из 4 вариантов ответа. Проголосовать можно за единую стилистику и красный цвет клинкерного кирпича для мощения площади. Или отдать предпочтение мощению нейтральной бежевой плиткой, а дальше уже выбрать, какой дизайн будет у прохода до парка - с фонарями, со скамейками или простой, без излишеств.