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06.02.2020 12:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы-лидеры по строительству жилья

Текст: Антон Валагин
Фото: Андрей Попов/РИА Новости Фото: Андрей Попов/РИА Новости
Фото: Андрей Попов/РИА Новости

ЦИАН опубликовал рейтинг регионов России по объему построенного жилья. Половина новостроек находится в 13 субъектах РФ. В лидерах, как и год назад, Московская область, Москва и Краснодарский край. В десятку лучших застройщиков также попали Санкт-Петербург, Татарстан и Воронеж.

Фото: iStock
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В целом по стране за год построено 80,3 миллиона квадратных метров - до обозначенных президентом 120 миллионов "квадратов" пока далеко. Темпы жилищного строительства в Подмосковье и на Кубани остались на прошлогоднем уровне (8,6 и 4,5 миллиона кв. м), зато почти в полтора раза выросли в Москве (5 млн). Татарстан и Ростовская область показали 11-процентный рост, на 10 процентов снизился объем новостроек в Петербурге. Замыкают десятку лидеров Башкортостан, Воронежская и Свердловская области.

В 2019 году объемы ввода жилья выросли в 63 регионах страны, самые заметные успехи демонстрируют Липецкая (+38 процентов) и Тюменская (+17) области и Ставропольский край (+27). Снижение темпов строительства более чем на 10 процентов зафиксировано в Ивановской и Тульской областях, Ингушетии, Ямало-Ненецком АО и республике Коми.

- Достижение целевого показателя в 120 млн кв. м в год может быть осложнено особенностями перехода рынка новостроек на продажи через эскроу-счета. Число новых проектов, выходящих в реализацию, в последние несколько месяцев стабильно сокращается. Только за счет индивидуального жилищного строительства или реновации жилого фонда увеличить в полтора раза ввод жилых домов будет сложно, - считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва ЦФО Московская область ЮФО Краснодарский край ПФО Татарстан ЦФО Воронежская область

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