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06.02.2020,  
14:32
Текст:  Антон Валагин (Курск)

Непробиваемый: под Курском нашли танк, наводивший ужас на вермахт

Фото: Mark Pellegrini/Wikimedia.org Фото: Mark Pellegrini/Wikimedia.org
Фото: Mark Pellegrini/Wikimedia.org

Военные инженеры провели рекогносцировку в Курской области, где на дне реки Сейм обнаружен советский тяжелый танк КВ-1. Машина будет поднята в ходе предстоящей экспедиции и станет экспонатом парка "Патриот", сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: YouTube
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В 1941 году появление на поле боя КВ-1 повергало гитлеровцев в шок. Одетый в 75-миллиметровую броню гигант оказался неуязвим для пушечных снарядов - те пробивали ее только в упор, 76-миллиметровое орудие самого КВ крушило T-III и танки полегче с безопасной дистанции.

"С появлением КВ немецкие танки перешли в разряд исключительно противопехотного оружия. Русский танк стал причиной кризиса в ударной группировке "Зекендорф", поскольку она не располагала средствами для борьбы с ним. Снаряды просто отскакивали от советских танков. Во время танковой атаки русских наши пехотинцы стали в панике отступать. Сверхтяжелые КВ надвигались на наши танки, плотный огонь не приносил никакого результата. КВ протаранил командирский танк и перевернул его, - вспоминал лейтенант Гельмут Ритген из 6-й танковой дивизии вермахта.

При этом сделанный в спешке КВ оказался "сырым", особенно много проблем было с трансмиссией, не выдерживающей вес тяжелого танка и постоянно ломавшейся. К тому же под бронированными гигантами рушились мосты и портились дороги. Автотранспорт двигаться по их колее уже не мог, поэтому танки всегда ставили в конец колонны.

Окончательную точку в судьбе КВ поставил Т-34. Равный по огневой мощи, он был гораздо легче, проще в изготовлении и намного надежнее.

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