Система газопроводов введена в эксплуатацию в новой Москве

Мосгаз вводит в эксплуатацию новую систему газопроводов в поселениях Московский и Филимонковское Новомосковского административного округа. Об этом журналистам сообщили гендиректор компании Гасан Гасангаджиев.

- Сегодня мы вводим в эксплуатацию систему газопроводов диаметрами 800 и 1000 мм от ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) "Пыхтино", в районе деревни Середнево Филимонковского поселения, - сказал Гасангаджиев. - Работы выполнены досрочно, что скажется на повышении инвестиционной привлекательности территорий поселений.

Как отмечает глава компании, за короткий период строительства газопровода объем заявок на технологическое присоединение вырос на 30 процентов. "Мы видим интерес, как со стороны владельцев частных домовладений, так и со стороны представителей бизнеса, которым необходимо газоснабжение для создания новых производств на территории округа", - сказал Гасангаджиев. - Мы планируем до конца марта текущего года завершить строительство участка от ГРПБ "Заря" до пересечения Боровского и Киевского шоссе. Чуть позже, в июне 2020 года, будет готов газопровод от пересечения Боровского и Киевского шоссе до деревни Анкудиново.

В пресс-службе Мосгаза уточнили, что к осени 2020 года в новой Москве будут введены в эксплуатацию уже 37 км системообразующих газопроводов высокого давления, что позволит обеспечить теплоснабжение 6,4 млн кв. метров объектов капитального строительства.