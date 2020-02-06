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06.02.2020 12:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Система газопроводов введена в эксплуатацию в новой Москве

Текст: Ирина Огилько

Мосгаз вводит в эксплуатацию новую систему газопроводов в поселениях Московский и Филимонковское Новомосковского административного округа. Об этом журналистам сообщили гендиректор компании Гасан Гасангаджиев.

- Сегодня мы вводим в эксплуатацию систему газопроводов диаметрами 800 и 1000 мм от ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) "Пыхтино", в районе деревни Середнево Филимонковского поселения, - сказал Гасангаджиев. - Работы выполнены досрочно, что скажется на повышении инвестиционной привлекательности территорий поселений.

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Как отмечает глава компании, за короткий период строительства газопровода объем заявок на технологическое присоединение вырос на 30 процентов. "Мы видим интерес, как со стороны владельцев частных домовладений, так и со стороны представителей бизнеса, которым необходимо газоснабжение для создания новых производств на территории округа", - сказал Гасангаджиев. - Мы планируем до конца марта текущего года завершить строительство участка от ГРПБ "Заря" до пересечения Боровского и Киевского шоссе. Чуть позже, в июне 2020 года, будет готов газопровод от пересечения Боровского и Киевского шоссе до деревни Анкудиново.

В пресс-службе Мосгаза уточнили, что к осени 2020 года в новой Москве будут введены в эксплуатацию уже 37 км системообразующих газопроводов высокого давления, что позволит обеспечить теплоснабжение 6,4 млн кв. метров объектов капитального строительства.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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