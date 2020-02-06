О реставрации Успенского собора рассказала директор Музеев Московского Кремля

Успенский собор Московского Кремля, построенный Аристотелем Фиораванти по заказу Ивана III, вот уже пять веков впечатляет "величеством, и высотою, и светлостью, и звонностью, и пространством". "Успенье нежное - Флоренция в Москве" - один не только из старейших, но из любимейших московских соборов с их "итальянскою и русскою душою". Но это не единственная причина, почему пресс-конференция Елены Юрьевны Гагариной, директора Музеев Московского Кремля по поводу реставрации Успенского собора, вызвала такой живой интерес. Буквально на той неделе, реставраторы обнаружили сохранившиеся большие фрагменты ранних росписей предположительно конца XV - начала XVI веков. Можно ли говорить в этом случае о фресках работы Дионисия, пока судить рано. Они были найдены после того, как в процессе реставрации мастера сняли одну из икон в иконостасе.

Но обо всем по порядку.

О сложностях реставрации собора, которая начата в 2017 году и продлится до 2023 года, всем известно. Собор не может быть закрыт для богослужений и посещения туристов. Поэтому остается один путь - поэтапная реставрация. Понятно, что прежде, чем заниматься укреплением, консервацией и реставрацией фресок, нужно было решить вопрос с протечками крыши. Сейчас можно говорить о том, что завершены работы, начатые в 2018 году, по реставрации конструкций кровли и сводов собора. Второй проблемой после протечек было появление в соборе конденсата. Поэтому одной из главных задач стало восстановление воздухообмена. Для этого убрана промежуточная кровля, что была положена в 1970-х годах, сделана новая система теплоизоляции, модернизированы инженерные коммуникации. Третья проблема оказалась связана уже не с крышей, а с … покрытием Соборной площади. Ее основание перед Олимпиадой 1980-го года было закрыто бетоном. Казалось бы, чем плохо? Но выяснилось, что это привело к образованию солей, которые "поползли" вверх по стенам. В итоге, было решено на расстоянии двух метров от собора сделать дышащую отмостку, чтобы исключить угрозу основанию здания.

И лишь после того, как были решены проблемы сохранения архитектуры, будь то защита кровли, перекрытий, вентиляция чердачного пространства или консервация основания здания, стало возможным говорить о работе с фресками. На первом этапе велась реставрация Западной стены, на нынешнем, втором этапе - Северной стены собора.

Чтобы понять, почему даже промежуточные результаты реставрацией воспринимаются как сенсационные, надо вспомнить, во-первых, о том, что до сегодняшнего дня сохранился практически единственный собор, расписанный Дионисием в самом конце XV века. Речь, конечно, о соборе Рождества Пресвятой Богородицы, что в Ферапонтовом монастыре. Нам повезло, что фрески этого собора, открытого впервые еще до революции, сохранились благодаря музейному режиму жизни памятника. Нам повезло, что мы можем видеть живые образы этих фресок благодаря мастерству фотографа и художника Юрия Холдина. Его проект "Свет фресок Дионисия - мира" помогает донести живое дыхание и красоту монументальных росписей XV столетия до зрителей XXI века.

Что касается Успенского собора, роспись которого в 1481 году тоже начинал Дионисий "пресловущий" и три мастера: поп Тимофей, Ярец и Коня, то долгое время считалось, что ранние росписи XV века здесь не сохранились.

Начать с того, что, хотя сразу после возведения собора его начинал расписывать Дионисий, но полностью храм был украшен фресками только в 1513-1515 годах. По крайней мере так говорят летописи. Но уже чуть больше века спустя, в 1642 году, росписи было решено обновить. По приказу царя Михаила Федоровича старые фрески были сбиты. Перед новыми мастерами (их было около 150 человек), призванными в Москву из семи городов, была поставлена задача ориентироваться на старые росписи. Собор был расписан за год. Спрашивается, велики ли шансы после этого лет четыреста лет спустя найти ранние росписи Успенского собора? Кажется, шансы близки к нулю.

Так все и считали. Пока во время нынешней реставрации в Похвальском приделе Успенского собора не были обнаружены новые участки стенных росписей. А именно - нижних частей композиций "Собор Богоматери", "Рождество Иоанна Предтечи", плюс двух новых фигур пророков из композиции "Похвала Богоматери".

"Это была та часть алтарного пространства, которая несколько раз перестраивалась в середине и второй половине XVII века, - рассказывает Андрей Леонидович Баталов, заместитель директора по научной работе Музеев Московского Кремля. - В результате переделок появились новые этажи-ярусы, перекрытые новыми сводами. Конструкции новых перекрытий были большей частью просто приложены к стенам с живописью, почти не нанеся ей ущерба. И когда мы вынули плиты позднего пола, то открылись нижние части композиций "Собор Богоматери" и "Рождество Иоанна Предтечи". Это живопись очень высокого художественного качества и находится в хорошем состоянии. Она выполнялась талантливыми иконописцами конца XV века, среди которых мог быть Дионисий".

Другую слабую надежду найти ранние росписи давал рисунок росписей на гранях алтарных столбов, сделанный архитектором Чичаговым в 1882 году.

Рассказывает научный сотрудник Музеев Московского Кремля Ольга Захарова, которая занимается сопровождением реставрационных работ по живописи в Успенском соборе:

"В 1880-е годы иконостас получил свое нынешнее металлическое обрамление. Соответственно, тогда мастера должны были разобрать иконостас полностью, чтобы заменить его "одежду". И значит они должны были видеть живопись на западных гранях алтарных столбов. Частично она была зарисована Чичаговым в 1882 году. Этот знаменитый рисунок сейчас в собрании Исторического музея. Поэтому во время нынешней реставрации хранитель Успенского собора Алексей Геннадьевич Барков принял решение вынуть из иконостаса часть икон, закрывающих столб. Это было одной из важных задач - добраться до живописи на западной грани столба. Была надежда, что может быть увидим какой-то фрагмент. Хоть что-то. Но никто не ожидал увидеть целую композицию, довольно большую - в ширину столба. То, что это ранний период, сомнений практически нет. Неясно пока, идет ли речь о росписи 1515 года или конца XV века…".

В такие моменты понимаешь, почему история все же наука точная. И почему важнейшим результатом реставрации собора должны стать не только умная и консервация его состояния, но и шесть томов дотошных научных исследований Музеев Московского Кремля, посвященных монументальным росписям Успенского собора.