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06.02.2020 23:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Снега слишком мало

Первых природных пожаров в столичном регионе ждут уже в марте
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8080)
Теплая бесснежная зима радует жителей Московского региона, но добавляет головной боли властям. Предварительные прогнозы не оптимистичны: паводка в этом году, скорее всего не будет, а значит, пожароопасный сезон начнется раньше. С таких слов началось совместное заседание комиссии Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Почвы этой зимой накопили недостаточно влаги, мы видим понижение уровня грунтовых вод. Если сейчас не провести необходимые противопожарные мероприятия, возможно повторение 2010 года", - сказал председатель комиссии, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году пожароопасный сезон начнется на месяц раньше - в середине марта", - поделился прогнозами первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

МЧС поможет специалистам Рослесхоза добираться к местам лесных пожаров

И Москва, и область к этому готовы. На территории столицы определены 97 вероятных источников возникновения возгораний, основная часть которых приходится на Новую Москву. На областных владениях есть 16 муниципалитетов с торфяниками, в которые нужно дополнительно закачать порядка 9,5 миллиона кубометров воды. Оберегать от сезонного огня столицу будут 32,3 тысячи человек, включая добровольцев, и 5,3 тысячи единиц техники. "Кроме того, мы сформировали несколько оперативных бригад, каждая из которых может 10 суток автономно работать на любой территории", - подчеркивает временно исполняющий обязанности начальника столичного главка МЧС Сергей Желтов. На стражу областных границ встанут 86 тысяч человек и 8,5 тысячи единиц техники, включая 71 воздушное судно. Как утверждает министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, уже определены 69 дополнительных источников для закачки воды в торфяники. "В районе Вереи закачку воды в торфяники мы уже начали", - уточняет министр.

Если не провести противопожарные мероприятия, возможно повторение 2010 года

И областные, и столичные огнеборцы будут работать в тесной связке - по словам Бирюкова, за каждой городской префектурой закреплены города Подмосковья, чтобы в случае необходимости направлять туда дополнительные силы и средства. И, конечно, не останутся без помощи и соседние области. Административных барьеров спасателям чинить никто не станет - лишь бы ни у кого не горело.

Власть Безопасность Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

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