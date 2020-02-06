Под Тверью бешеная лисица покусала более 10 прохожих

В городе Кашин Тверской области лиса с признаками бешенства напала на людей, спешивших по делам с утра. По предварительным данным, пострадали более десятка человек. Это факт "РГ" подтвердили в кашинской станции по борьбе с болезнями животных.

- Теперь эту лисицу ищут, - отметили на станции. - А у нас наплыв желающих привить домашних животных против бешенства. Особенно из того микрорайона, где эта лисица была замечена.

В настоящее время дикое животное ищут представители ветстанции. Всем, кто пострадал от нападения, уже оказали необходимую помощь. В мэрии города предупредили жителей о том, что любого контакта с лисицей, забежавшей в город, нужно избежать, а если укус или даже ослюнение произошло - обратиться к медикам.