Продлены часы работы выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

Моя коллега пришла с выставки Сальвадора Дали в Манеже с новой косметичкой и значком - портретом Галы. Как страстная поклонница Дали, она отправилась в Манеж в первый же уик-энд после открытия выставки, купив электронный билет заранее. И потому - гордо прошествовала мимо очереди, тянувшейся через всю "Манежку" аж от "Охотного ряда". Очередь купивших электронные билеты была, но несопоставимо меньшей - не больше десятка человек.

Ее предусмотрительность мы смогли оценить, когда выяснилось, что Дали в России, можно сказать, просто народный художник. В том смысле, что народ к нему тянется. И на московской выставке Дали бывают ежедневно девять тысяч человек (!). Двери Манежа пока держатся (не будем вспоминать сломанные двери в Новой Третьяковке во время выставки Серова), посещение по сеансам пока не вводится. О полевых кухнях от РВИО тоже пока не слышно, несмотря на снег и морозец. Но зато с четверга до субботы часы работы продлены до 21.45 (в остальные дни - на час меньше). Из неожиданностей, обнаруженных на сайте выставки, - в разделе "Вакансии" пока висит объявление о дополнительном наборе волонтеров. Кстати, вакансия выглядит вполне привлекательной, именно поэтому не очень уверен, что она еще актуальна.

Но работы точно будет по горло. Народу на выставке и в обычные дни - много. По четвергам - еще и лекции. А по выходным в 17.00 обещают арт-вечеринки Painty. Не то, чтобы из каждого грозятся сделать Дали, но шанс почувствовать себя великим Сальвадором (и модным персонажем!) есть у каждого. Достаточно попробовать нарисовать картину в его стиле, вдохновившись, скажем, "Невидимым человеком" или "Мягким автопортретом с жареным беконом". Цена вопроса - 3500 рублей. И между прочим, входной билет включен в стоимость. Если учесть, что билеты в выходные дни стоят 750 руб. (в будни - 600 руб.), то получается, Painty обойдется в 2750 руб. При этом, надо надеяться, за такие деньги стоять в очереди не придется. Если вы решите взять аудиогид (350 руб.), приготовьте залог в 1000 руб.

Сколько денег понадобится для визита в магазин, история умалчивает. За тот значок с портретом Гала моя коллега заплатила две с половиной тысячи. Про косметичку я деликатно решил не спрашивать. А ведь там есть еще фантазийные шляпки а-ля Гала, свитшоты и накидки-пледы… Любовь к Дали, знаете ли, дорогое удовольствие.