Самое высокое в Европе колесо обозрения откроют в 2021 году

Новое колесо обозрения на ВДНХ - самое высокое в Европе - планируют открыть во втором квартале 2021 года. Об этом "РГ" сообщил главный инженер проекта Александр Комаров.

Главная выставка страны живет без колеса обозрения уже три с половиной года - его признали небезопасным и летом 2016-го разобрали. Новый аттракцион, названный "Солнцем Москвы", сменит прописку и разместится левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном N7. Собрать чертово колесо планируют за несколько месяцев - детали для него изготавливаются в Европе.

Пока же на стройплощадке испытывают опоры, на которых будет держаться колесо. Каждую сваю шаг за шагом прижимают балками и гидравлическими домкратами. Процесс, по словам строителей, обычно длится не меньше двенадцати часов.

- Мы равномерно увеличиваем нагрузку до полутора тысяч тонн, что сравнимо с двадцатью полнозагруженными самолетами Airbus A320, - объяснил Александр Харитонов, главный инженер лаборатории, проверяющей качество строительства. - Чтобы подтвердить расчеты проектировщиков, все показания фиксируются датчиками. Поэтому мы можем видеть, как под таким прессом ведут себя грунт и фундамент.

Государственная экспертиза, добавил Александр Комаров, длилась дольше обычного - 18 месяцев. Дело в том, что в проект не раз вносились корректировки и изменения, в том числе по просьбе жителей близлежащих домов. Они опасались близости аттракциона - а вдруг какое ЧП? В итоге расстояние от колеса до многоэтажек было решено увеличить до ста метров.

Авторы проекта отказались и от традиционной фронтальной иллюминации, поэтому свет будет направлен внутрь колеса. Шума, заверяют проектировщики, не будет - звуковую аппаратуру установят только внутри кабинок. Пространство между жилыми домами и аттракционом благоустроят - появится зеленая аллея с прогулочной зоной, детскими площадками и фонтанами.

Высота нового колеса обозрения вместе с опорами - 140 метров. Один оборот, по расчетам проектировщиков, оно будет делать за 18 минут и 40 секунд

- Весь последний год мы регулярно встречались с жителями: знакомили с проектом, отвечали на вопросы, показывали макет проекта и продолжаем оставаться на связи, - рассказал Комаров. - Сейчас у нас работает бесплатная "горячая линия": 8-800-550-21-19, куда можно позвонить и задать любые вопросы. Открыт и информационный центр на 2-й Останкинской улице, 1, где размещены макет колеса и вся разрешительная документация.

Достроить и открыть чертово колесо, которое станет самым большим в Европе и войдет в список самых высоких в мире, планируют во втором квартале будущего года. Его высота вместе с опорами составит 140 метров. Колесо оборудуют 30 кабинами, которые смогут вместить до 15 человек. Один оборот, как ожидается, колесо будет делать за 18 минут и 40 секунд.

По словам Александра Комарова, колесо обозрения станет частью единого развлекательного центра. В нем откроются музеи и выставочные залы, кинокомплекс, детский центр и зоны фуд-кортов. Не исключено, что на высоте будут проводить уроки йоги и мастер-классы, экскурсии.

Смогут посетители и арендовать кабинку. Например, чтобы провести там романтический ужин или фотосессию. Или же сделать своей девушке предложение руки и сердца. Стоимость билетов и дополнительных услуг инвесторы пока не называют, поскольку это еще обсуждается.