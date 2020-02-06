Самую маленькую квартиру России нашли в Москве

Выставленная на продажу студия площадью 8,4 квадратных метра в спальном районе Москвы оказалась самой маленькой квартирой в стране, сообщил портал "Мир Квартир". Цена недвижимости тоже по столичным меркам мизерная - 1,95 миллиона рублей. Видимо, сказались первый этаж и отсутствие ремонта.

В полтора раза дешевле 10-метровая студия на окраине Петербурга, а схожие по размерам апартаменты в Кемерово и Хабаровске по цене сравнимы с недорогими иномарками - стоят они 580 и 950 тысяч рублей, соответственно.

Самая дешевая квартира России находится в Балакове. Перепланировщики умудрились вместить в 12,3 квадратных метра кухонную зону и ванну, просят за инженерное чудо 320 тысяч рублей.

В 12-метровую студию в городе Коряжск под Архангельском ванна не поместилась, зато это единственная квартира в рейтинге, оборудованная балконом. Жилье на четвертом этаже под крышей стоит 450 тысяч рублей.

Большинство студий переоборудованы из комнат в коммуналках и служебных помещений.

- Подобный "суперкомпакт" в городах с высокими ценами на недвижимость - едва ли не единственная возможность обзавестись собственным жильем для студентов, молодых семей и переселенцев из других регионов. Однако, прицениваясь к микростудиям, следует помнить, что оформить для их покупки ипотеку или использовать материнский капитал вряд ли получится, - предупредил глава портала "Мир квартир" Павел Луценко.