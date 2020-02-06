СМИ: Чемпионка мира по гимнастике Солдатова пыталась покончить с собой

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова доставлена в одну из московских больниц после попытки самоубийства. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах. В настоящее время по данному происшествию проходит проверка.

"В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя Солдатова с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", - заявил источник.

Ранее спортсменка из-за проблем со здоровьем была исключена из состава сборной России перед стартом чемпионата мира, который состоялся в октябре 2019 года. На днях стало известно, что Солдатова не примет участия в московском этапе Гран-при.

В свою очередь президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью службе информации Олимпийского комитета России, опубликованном во вторник, рассказала, что у спортсменки есть проблемы со здоровьем, которые пока не позволяют ей вернуться в спорт.

"У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня", - сказала Винер-Усманова.

Тогда глава федерации не исключила, что Солдатова сумеет вернуться и побороться за право выступить на Олимпиаде 2020 года.