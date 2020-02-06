В Барвихе найден тайник с крупной партией героина

В подмосковной Барвихе обнаружен крупный схрон с героином, сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.

Сначала полицейские задержали 48-летнюю жительницу Орловской области, у которой с собой был пакет с наркотиком. В ее телефоне нашли адрес, где она готовилась оставить "закладку". В том же поселке в кустах нашли тайник, где находилось более двух килограммов героина.

Против женщины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемую взяли под стражу.