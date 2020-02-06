В Барвихе задержали героиновую закладчицу

Содержимое сумочки 48-летней дамы весьма отличалось от обычного "женского набора". Вместо косметики и прочих милых мелочей полицейские при досмотре обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 48-летнюю жительницу Орловской области задержали и досмотрели в подмосковной Барвихе.

"По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством - героином. Кроме того, оперативниками в телефоне злоумышленницы был обнаружен адрес закладки наркотика", - рассказала Татьяна Петрова.

Понятно, что даму - наркокурьера полицейские остановили не наугад. Она уже, так сказать, проходила в оперативных донесениях и за ней пристально наблюдали. И взяли с поличным.

Но самое интересное полицейские обнаружили на приусадебном участке возле одного из частных домов. Среди кустов смородины и крыжовника был вырыт тайник, где хранилось более двух килограммов героина. Стоимость "клада" в деньгах желающие могут подсчитать сами. А вот цена свободы для владельца этого "сокровища" - до 20 лет тюрьмы. Женщине вменили статьи УК РФ 30 и 228.1 - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". По решению суда дама взята под стражу.