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06.02.2020 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барвихе задержали героиновую закладчицу

Текст: Михаил Фалалеев

Содержимое сумочки 48-летней дамы весьма отличалось от обычного "женского набора". Вместо косметики и прочих милых мелочей полицейские при досмотре обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 48-летнюю жительницу Орловской области задержали и досмотрели в подмосковной Барвихе.

Фото: iStock
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"По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством - героином. Кроме того, оперативниками в телефоне злоумышленницы был обнаружен адрес закладки наркотика", - рассказала Татьяна Петрова.

Понятно, что даму - наркокурьера полицейские остановили не наугад. Она уже, так сказать, проходила в оперативных донесениях и за ней пристально наблюдали. И взяли с поличным.

Но самое интересное полицейские обнаружили на приусадебном участке возле одного из частных домов. Среди кустов смородины и крыжовника был вырыт тайник, где хранилось более двух килограммов героина. Стоимость "клада" в деньгах желающие могут подсчитать сами. А вот цена свободы для владельца этого "сокровища" - до 20 лет тюрьмы. Женщине вменили статьи УК РФ 30 и 228.1 - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". По решению суда дама взята под стражу.

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