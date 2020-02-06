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06.02.2020 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге участковый сломал руку задержанному дебоширу

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калуге бывший участковый пойдет под суд за превышение должностных полномочий. В СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела о применении физической силы к задержанному.

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По версии следствия, в предновогодний вечер 31 декабря 2018 года 59-летний пьяный мужчина перепутал этажи в своем доме. Он ломился в квартиру на другом этаже, считая, что его не пускают домой. Соседи вызвали полицию, пьяного дебошира увезли в дежурную часть.

Пока один сотрудник полиции оформлял необходимые документы, чтобы отправить задержанного в камеру, участковый схватил того за руку и резко заломил ее за спину. Примерно через час сотрудник дежурной части заметил, что у доставленного мужчины рука вывернута неестественным образом. Он вызвал "скорую". Потерпевшего увезли в больницу с переломом.

Участковый объяснил свои действия тем, что мужчина оказывал сопротивление. Однако записи с камер видеонаблюдения и экспертизы версию полицейского не подтвердили. Следователи считают, что мужчина не давал повода для применения силы.

Расследование уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий" (статья 286 УК РФ) завершено, дело передано в суд. Если вина 31-летнего бывшего участкового будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Из полиции он уже уволен по результатам служебной проверки.

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