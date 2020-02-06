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06.02.2020 08:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве благоустроят 12 километров набережных острова Балчуг

Текст: Ирина Огилько
В нынешнем году запланированы работы по комплексному благоустройству набережных острова Балчуг общей протяженностью 12 километров. Об этом рассказал журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Новый облик обретут Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также прилегающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, Раушские переулки и Репинский сквер.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Комплексное благоустройство четырех набережных в самом центре столицы продолжит работу по улучшению городской среды вдоль Москвы-реки, - сказал Бирюков. - Основная задача - создать комфортную прогулочную зону, наполнить новыми функциями и раскрыть рекреационный потенциал набережных, сохранив возможность их транзитного использования.

Проектом предусмотрена замена дорожного полотна, на набережных и прилегающих улицах установят новые энергосберегающие фонари и современные малые архитектурные формы. Появится подсветка парапетов всех четырех набережных, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, а существующие зеленые насаждения пройдут специальную программу по уходу и оздоровлению.

"Особенность проекта благоустройства - условное разделение пространства на историческое и современное. Вдоль линии домов установят скамейки в историческом стиле, соответствующем старинным постройкам. А возле воды, где горожане катаются на самокатах, скейтах и велосипедах, малые архитектурные формы будут современными. Вся инфраструктура набережных будет приспособлена для людей с ограниченными возможностями", - рассказал Петр Бирюков.

Завершен ремонт четырех набережных в Москве

Другая особенность проекта - благоустройство Репинского сквера. Он был открыт в 1948 году к 800-летию Москвы. В сквере установят фонари, скамейки и урны, выполненные в стиле конца 40-ых годов прошлого века. Площадь сквера - около четырех гектаров.

Еще один небольшой сквер благоустроят возле дома № 22 по Космодамианской набережной, где находится памятник поэту Н.А. Некрасову.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что концепция благоустройства Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных была представлена местным жителям на общественных обсуждениях. Высказанные ими пожелания были учтены при работе над проектом. Они касались прежде всего высадки новых зеленых насаждений и установки новых малых архитектурных форм.

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