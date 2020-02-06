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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шифр для юного гения

В Москве наградили победителей криптографической олимпиады
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8080)
В среду в Москве были подведены итоги уже 29-й с 1991 года олимпиады школьников по математике, криптографии и компьютерной безопасности. В течение шести месяцев по всей стране проходили отборочные туры, в которых приняли участие более 5 тысяч школьников. Победителями и призерами стали 220 юных интеллектуалов.
Юных победителей олимпиады поздравили художник Александр Шилов и начальник Академии ФСБ Евгений Сысоев. Фото: Александр Корольков/ РГ Юных победителей олимпиады поздравили художник Александр Шилов и начальник Академии ФСБ Евгений Сысоев. Фото: Александр Корольков/ РГ
Юных победителей олимпиады поздравили художник Александр Шилов и начальник Академии ФСБ Евгений Сысоев. Фото: Александр Корольков/ РГ

Награждение прошло в стенах картинной галереи выдающегося советского и российского художника Александра Шилова, который является в том числе членом Общественного совета при ФСБ России.

Фото: iStock
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"Преклоняюсь перед подрастающим поколением, которое уже в таком юном возрасте выбрало служение Отечеству", - сказал ребятам Шилов.

Награды победителям вручил начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев. Он напомнил, что олимпиада носит имя выдающегося ученого Ивана Верченко, стоявшего у истоков создания технического факультета Высшей школы КГБ. Сейчас это знаменитое подразделение Академии ФСБ - Институт криптографии, связи и информатики. По словам Сысоева, институт сегодня является центром притяжения для талантливых и целеустремленных молодых людей, стремящихся встать в ряды отечественных специалистов в области информационной безопасности.

Но, как говорят сами ребята, те, кто начал участвовать в криптографических олимпиадах с 7-8-го классов, не думали о будущей профессии, им было просто очень интересно и "круто погрузиться в тайны секретной науки". А вот к 11-му классу у многих участников уже просыпается и практический интерес - победители получают льготы при поступлении в одно из самых закрытых учебных заведений страны.

После награждения в галерее прошел круглый стол "Криптографический фронт ВОВ" с участием заслуженных криптографов и специалистов по защите информации.

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