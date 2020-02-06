В Москве проходит акция по бесплатной диагностике онкозаболеваний

8, 9, 15, 16 и 29 февраля москвичей ждут в медицинских учреждениях города для раннего выявления рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, рака толстого кишечника.

Обследование на рак кожи можно пройти в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения и его 15 филиалах. Бесплатный онкоскрининг состоится по субботам с 09.00 до 18.00, а по воскресеньям - с 09.00 до 16.00. В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его филиалах акция пройдет 8, 15 и 29 февраля с 09.00 до 16.00.

В поликлиники можно обратиться без записи. А для того чтобы пройти онкоскрининг в Центре дерматовенерологии и косметологии или его филиалах, нужна предварительная запись. Обследование доступно горожанам, у которых есть полис ОМС и которые прикреплены к поликлиникам. Если во время онкоскрининга специалисты выявят какие-то отклонения от нормы, пациента направят на дальнейшее обследование и при необходимости на прием к онкологу.

Исследовать родинки и пигментные новообразования кожи можно будет в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии или его филиалах. Во время диагностики рака легкого сделают рентген органов грудной клетки или цифровую флюорографию. Оба метода выявляют заболевание на ранней стадии. УЗИ на рак молочной железы проведут москвичкам в возрасте от 18 до 39 лет в 50 поликлиниках города. Женщины старше 18 лет смогут пройти онкоцитологическое исследование мазка из шейки матки.

Мужчинам и женщинам от 40 лет стоит провериться и убедиться, что у них нет рака кишечника

Мужчины старше 45 лет могут сдать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который помогает выявить рак предстательной железы. Мужчинам и женщинам от 40 лет рекомендуется пройти скрининг рака толстого кишечника. Для этого необходимо сдать анализ кала на скрытую кровь. Не отмахнитесь от этой информации. Не упустите возможности проверить свое здоровье. Не надо бояться онкодиагноза. Надо любить себя. Вовремя обращаться к специалистам, чтобы выявить онкологическую беду на ранней стадии, когда лечение особенно эффективно.

Акцент

В Москве бесплатный онкоскрининг состоится по субботам с 09.00 до 18.00, а по воскресеньям - с 09.00 до 16.00.