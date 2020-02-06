Новости

ЕБРР рассчитывает включить Минск в число ведущих партнеров 12:20
На востоке Москвы отремонтируют 91-летний дом из "Дангауэровки" 12:18
На Алтае нашли тело погибшего под лавиной охотника 12:13
Названы регионы-лидеры по строительству жилья 12:11
Московские студии анимации представят свои проекты в США 12:10
В Барвихе задержали героиновую закладчицу 12:09
В Новороссийске закладчик прятал наркотики в скорлупе орехов 12:08
В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера 12:08
Блогер нашел раритетный мотоцикл, простоявший в упаковке 30 лет 12:04
Отражение ракетного удара по Дамаску сняли на видео 12:03
В Кирове пожилым с расстройством памяти выдадут QR-код 12:01
В Ленобласти девочка-подросток погибла под поездом 11:58
В Москве пройдет вторая международная выставка "Город: детали" 11:57
Волгоградцу дали 10 лет за организацию нарколаборатории 11:48
Что предлагает "Музейная линия" на книжной выставке в Минске 11:36
В Челябинске из-за теплой погоды начали демонтировать ледовый городок 11:34
Московские врачи освободили палец 7-летней девочки из дверного замка 11:33
В Москве резко упало атмосферное давление 11:33
В Китае зафиксировали 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом 11:25
Вышел трейлер "Неизбранных дорог" с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг 11:25
ЦОДД призвал московских водителей ехать на метро 11:22
Ушел из жизни глава Новопокровского района Кубани Юрий Ревякин 11:17
В Бурятии отца-садиста осудили за издевательства над дочерью 11:13
Морозова: ВСУ обстреляли бомбоубежище в Горловке 11:13
Комплексы "Флокс", "Дрок" и "Магнолия" начнут производить в 2021 году 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
06.02.2020 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве пройдет вторая международная выставка "Город: детали"

Текст: Ирина Огилько

В 75-м павильоне ВДНХ в конце марта пройдет выставка "Город: детали". Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Свои идеи для мегаполисов представят дизайнеры, урбанисты, проектировщики. Всего будет презентовано около 300 современных и перспективных проектов.

Лаборатория молодого художника откроется на ВДНХ в Москве

"Впервые выставку "Город: детали" мы провели в октябре прошлого года. Ее тема оказалась настолько актуальной и востребованной, что уже в первый раз она объединила в Москве 250 проектов из 11 стран. В этом году экспозиция будет шире. Планируется участие более 100 профессиональных команд из двух десятков государств, а предварительное количество проектов - порядка 300, - рассказала порталу мэра Москвы заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

В рамках программы пройдут экскурсии, концерты, мастер-классы и презентации, а также открытые спортивные тренировки. Деловая программа будет посвящена новейшим мировым трендам в сфере городского пространства.

Выставка организована в рамках программы "Мой район", которая предлагает создание комфортной среды в каждом районе и поселении столицы.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле возросло до трех
СМИ: ПВО Сирии отражают ракетный удар по Дамаску
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции
Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста