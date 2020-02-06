В Москве пройдет вторая международная выставка "Город: детали"

В 75-м павильоне ВДНХ в конце марта пройдет выставка "Город: детали". Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Свои идеи для мегаполисов представят дизайнеры, урбанисты, проектировщики. Всего будет презентовано около 300 современных и перспективных проектов.

"Впервые выставку "Город: детали" мы провели в октябре прошлого года. Ее тема оказалась настолько актуальной и востребованной, что уже в первый раз она объединила в Москве 250 проектов из 11 стран. В этом году экспозиция будет шире. Планируется участие более 100 профессиональных команд из двух десятков государств, а предварительное количество проектов - порядка 300, - рассказала порталу мэра Москвы заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

В рамках программы пройдут экскурсии, концерты, мастер-классы и презентации, а также открытые спортивные тренировки. Деловая программа будет посвящена новейшим мировым трендам в сфере городского пространства.

Выставка организована в рамках программы "Мой район", которая предлагает создание комфортной среды в каждом районе и поселении столицы.