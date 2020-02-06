В Москве врачи онкодиспансера задержаны за продажу лекарств на сторону

Спецоперацию по разоблачению мошенников в белых халатах провернули столичные полицейские. Оказалось, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое подчиненных ему врачей фальсифицировали отчетную документацию, чтобы похищать закупленные за госсчет лекарственные препараты. После чего медики реализовывали через аптечную сеть похищенные лекарства, в которых явно кто-то очень нуждался. Ведь это были не лекарства от простуды, а медикаменты, предназначенные для лечения онкологических больных.

Более того через подставных дистрибьюторов злоумышленники даже наладили поставки украденных лекарств в другие регионы. Только по предварительным подсчетам, материальный ущерб от противоправной деятельности банды превысил 100 миллионов рублей.

Полицейские провели более 10 обысков в лечебных учреждениях, в аптеках и по адресам проживания подозреваемых. Было обнаружено и изъято около 3,5 тысяч упаковок похищенных медикаментов. МВД в четверг вечером разместило видео оперативно-следственных мероприятий по этому делу.

Управлением внутренних дел по Северо-восточному административному округу столичного главка МВД возбуждено и расследуется по данному факту уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество в особо крупном размере". По ней преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Четверо фигурантов пока задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В скором времени им будет избрана мера пресечения.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что деятельность организованной преступной группы удалось пресечь благодаря совместным действиям оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве, их коллег из федерального антикоррупционного главка МВД, а также правительства Москвы, управления Росздравнадзора по Москве и Московской области.