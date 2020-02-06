В Москве задержан поджигатель суда

Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания суда, сообщает "Интерфакс".

Предполагаемый пироман находился в одном из домов на Ленинском проспекте. Подробности задержания агентство не приводит.

В то же время ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по факту поджога. Следователи изучат мотивы подозреваемого.

Ранее "РГ" сообщала, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте. В результате инцидента никто не пострадал.