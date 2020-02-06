В Москве задержан следователь СК за крупную взятку

Следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве сам оказался фигурантом уголовного дела. Представителю следственного ведомства вменяют получение взятки в особо крупном размере - это часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. К слову, это тяжкое преступление, за которое грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В минувший вторник, по данным следствия, следователь получил взятку в размере 4,3 млн рублей. Взяткодателю за эти деньги сотрудник СКР пообещал не привлекать к уголовной ответственности его родственника. За какое именно преступление, того должны были привлечь, не уточняется. При этом дело реально находилось в производстве задержанного при получении взятки следователя. Иначе дело бы расследовалось по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечается, что взяткодатель изначально действовал под контролем сотрудников правоохранительных органов. Операция по задержанию - совместные действия ГСУ СК России по городу Москве и УФСБ по городу Москве и Московской области.

Уже известно, что следствие будет просить суд заключить под стражу своего коллегу.

"В отношении руководства следственного управления по СВАО будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера", - отметили в Следственном комитете.