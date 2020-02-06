В Москве задержан следователь СК за крупную взятку

В минувший вторник, по данным следствия, следователь получил взятку в размере 4,3 млн рублей. Взяткодателю за эти деньги сотрудник СКР пообещал не привлекать к уголовной ответственности его родственника. За какое именно преступление, того должны были привлечь, не уточняется. При этом дело реально находилось в производстве задержанного при получении взятки следователя. Иначе дело бы расследовалось по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Отмечается, что взяткодатель изначально действовал под контролем сотрудников правоохранительных органов. Операция по задержанию - совместные действия ГСУ СК России по городу Москве и УФСБ по городу Москве и Московской области.
Уже известно, что следствие будет просить суд заключить под стражу своего коллегу.
"В отношении руководства следственного управления по СВАО будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера", - отметили в Следственном комитете.